Itálie dočasně uzavřela schengenský prostor pro Španělsko, uvedlo ministerstvo
1. 8. 2026 – 9:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil dnes večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na síti X.
Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovaně dostalo okolo 60.000 migrantů. Italské ministerstvo vnitra podle agentury AFP potvrdilo, že Itálie uzavřela pro Španělsko své námořní a letecké hraniční přechody. Opatření má platit po dobu jednoho měsíce od soboty.
"Dočasné pozastavení schengenského prostoru se Španělskem je nezbytným rozhodnutím k zajištění bezpečnosti našich občanů a k obraně evropských hranic. Jedná se o opatření stanovené v rámci smluv, které se dnes stalo nevyhnutelným, napsal Tajani.
Italské ministerstvo vnitra podle AFP potvrdilo, že Itálie uzavřela pro Španělsko své námořní a letecké hraniční přechody, přičemž upřesnilo, že to nebude mít žádný dopad na cestování španělských a evropských občanů do Itálie. Kontroly na letištích a v přístavech na hranicích se Španělskem se budou týkat občanů mimoevropských zemí přicházejících ze Španělska, upřesnilo ministerstvo. Opatření má platit po dobu jednoho měsíce od soboty, dodalo.
Ačkoli není možné vyloučit zemi ze schengenského prostoru, členský stát má naopak možnost znovu zavést výjimečné a dočasné kontroly na svých hranicích, píše server stanice France Info.
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares dříve podle AFP uvedl, že integrita schengenského prostoru volného pohybu v Evropě je naprosto zaručena, jelikož většina migrantů, kteří nelegálně vstoupili do španělské enklávy Ceuta, se vrátila do Maroka.
Návrh na obnovu hraničních kontrol podpořil český premiér Andrej Babiš nebo finská ministryně vnitra Mari Rantanenová. Hromadné proniknutí migrantů na španělské území Babiš označil za skandál vlády v Madridu.
Počty migrantů v Ceutě rostly už skoro dva týdny a vedení města žádalo několik dnů vládu v Madridu o pomoc a tento týden i o vyhlášení nouzového stavu. Imigrační centrum v Ceutě má kapacitu asi 500 osob a už tento týden tak spalo na ulici asi tisíc běženců. Ve čtvrtek pak dorazilo dalších asi 50.000.
Migrační krize v Ceutě je výrazně horší než v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo podél pobřeží z Maroka na 10.000 migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území. Přes Ceutu a další španělské autonomní město v Africe Melillu se migranti snaží dostat do EU. Španělsko je součástí schengenského prostoru s volným pohybem osob, pro Ceutu a Melillu ale platí zvláštní pravidla a kontroly při cestě do Evropy.