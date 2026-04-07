Íránská armáda uvedla, že Trumpova arogantní rétorika nemá vliv na její operace
7. 4. 2026 – 8:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Íránská armáda odmítla "arogantní rétoriku" amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci.
Armáda rovněž uvedla, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace. Informovala o tom agentura AFP.
"Hrubá a arogantní rétorika, stejně jako nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta, který je ve slepé uličce a ospravedlňuje opakované porážky americké armády, nemá žádný vliv na pokračování ofenzivy a drtivých operací," cituje AFP z vyjádření mluvčího íránské armády.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Trump podle agentury AFP v pondělí neschválil Pákistánem předložený návrh příměří s Íránem a hodlá ve válce pokračovat. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA návrh příměří odmítl i Teherán, který zdůraznil nutnost trvalého ukončení války.
Trump v pondělí zopakoval svou výhrůžku, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu.