Írán by se měl zachovat rozumně a vzdát se; dobře ví, co nemá dělat, řekl Trump
6. 5. 2026 – 8:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump dnes opět bagatelizoval vojenské schopnosti Íránu a mimo jiné prohlásil, že Teherán by se měl zachovat inteligentně a vztyčit bílou kapitulační vlajku.
Je na to však podle Trumpa příliš hrdý. Šéf Bílého domu to podle tiskových agentur Reuters a AFP řekl před novináři. Írán tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojensky, a hrozí, že ještě ani nezačal s konfrontací kolem Hormuzského průlivu.
Schopnosti íránské armády byly zredukovány na střílení z "foukaček", uvedl Trump v rozhovoru s novináři v Oválné pracovně Bílého domu. Dodal, že navzdory harašení zbraněmi na veřejnosti chce Teherán v soukromí uzavřít dohodu. "Hrají své hry, ale řeknu vám jedno: chtějí se dohodnout. A kdo by nechtěl, když už nemáte vůbec žádnou armádu?" zopakoval Trump svůj názor.
Trump před novináři také nešetřil chválou, pokud jde o americkou blokádu íránských přístavů. "Je pevná jako kus oceli. Tu blokádu si nikdo nedovolí napadnout. A myslím, že funguje velmi dobře," řekl prezident.
Trump v neděli oznámil novou operaci zvanou Projekt Svoboda, jejímž cílem je vojensky chránit obchodní lodě proplouvající klíčovou námořní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderů začátkem března zablokoval. Americké námořnictvo zároveň prosazuje námořní blokádu Íránu, brání tedy lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Americký ministr obrany Pete Hegseth dnes řekl, že příměří uzavřené 8. dubna mezi USA a Íránem trvá a že americká ochrana lodí v Hormuzském průlivu je dočasná operace, nezávislá na původním válečném tažení Epická zuřivost.
Křehké příměří v posledních dnech ohrožují zprávy o řadě incidentů. Americké síly v průlivu v pondělí potopily šest útočících íránských člunů a sestřelovaly též íránské střely a drony. Několik obchodních lodí v Perském zálivu hlásilo výbuchy a požáry na palubě. Také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů v pondělí i dnes zasahovala proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu.
Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bágher Ghálíbáf dnes přitom varoval, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal. Podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího události v průlivu ukazují, že pro politickou krizi neexistuje vojenské řešení, a že Projekt Svoboda je výsledkem patové situace, v níž se Spojené státy ocitly.
Na dotaz novináře, co by musel Írán udělat, aby příměří porušil, Trump dnes řekl: "No, to se dozvíte, protože vám to dám vědět. (...) Oni už vědí, co mají dělat, a vědí, co dělat nemají," doplnil. "Měli by udělat to, co je inteligentní, protože my tam nechceme jít a zabíjet lidi. To já dělat nechci," dodal Trump.