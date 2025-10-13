Intimních témat se nebojí! Krásná dcera slavné herečky: "Je důležité o tom mluvit"
13. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Pikantnosti jsou její oblíbené téma a stud není namístě.
Justýna Drábková, půvabná mladá dcera Jany Bernáškové, si mileráda povídá o postelových tématech. A není se prý zač stydět, což ukazuje i v projektu Shy Talx, jehož pointou jsou rozhovory s veřejností právě o pikantních záležitostech.
O tradičních dogmatech a démonizaci sexu nechce Justýna ani slyšet: „Co se týče jako sexu, je za mě něco, co je naprosto přirozené, jen se o tom lidi stydí mluvit,“ uvedla pro magazín eXtra.cz.
Probírat sex je ale podle Justýny prostě potřeba: „Já se o tom mluvit nebojím. Je to téma, se kterým se lidi trápí, nikomu to neřeknou. Za mě je důležité o tom mluvit, aby se člověk necítil sám,“ pokračovala.
„Formuje to vztahy a hodně věcí,“ myslí si.
Sama nicméně žádný vztah formovat neplánuje. Nikoho nemá a vyhovuje jí to tak: „Jsem spokojená, vlastně ani nevím, jak bych to všechno stíhala. Je skvělé, že má člověk čas sám pro sebe a promyslet si, co přesně chce, poznávat se a může být více s přáteli,“ prohlásila.
Na druhou stranu... Justýně je 19 let. Na formování pevných názorů a celoživotních postojů má opravdu ještě čas.
Momentálně se však soustředí spíš na tanec. Bude totiž účinkovat v nové řadě Roztančeného divadla: „Já miluji tanec. Ze všech sportů ho mám nejradši. Tancuji pořád, ale nabídku jsem nečekala. Vlastně mě to příjemně překvapilo, když mi zavolali,“ pochvaluje si.