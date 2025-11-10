Inter Milán se výhrou nad Laziem dostal do čela ligy, AS Řím je o skóre druhý
10. 11. 2025 – 8:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Interu Milán v 11.kole italské ligy zvítězili 2:0 nad Laziem Řím a před reprezentační přestávkou se posunuli do čela Serie A.
"Nerazzuri" k výhře nasměroval gólem ve třetí minutě Lautaro Martínez, který se trefil i s přispěním břevna. Druhou branku přidal ve druhém poločase jeho kolega z útoku Ange-Yoan Bonny.
Inter vyhrál sedmé z posledních osmi ligových utkání a do čela tabulky se dostal poprvé v sezoně. Lazio inkasovalo po čtyřech zápasech s čistým kontem a prohrálo po šesti utkáních. V tabulce je deváté.
AS Řím zvítězilo 2:0 nad Udine a z druhé příčky zaostává o skóre. Do vedení ho poslal záložník Pellegrini, který ve 42. minutě proměnil penaltu a navázal na čtvrteční trefu v Evropské lize do sítě Glasgow Rangers. O druhý gól se postaral turecký obránce Celik. V italské lize se prosadil poprvé.
Mistrovská Neapol prohrála 0:2 v Boloni. Domácí uhájili neporazitelnost na vlastním stadionu v této sezoně, obránce Boloni Martin Vitík zůstal na lavičce a potřetí za sebou se do hry nedostal. Neapol bez zraněného Kevina De Bruyneho navíc neskórovala už ve třetím utkání v řadě.
Neprosadila se dnes ani proti až třetímu gólmanovi v klubu, sedmnáctiletému Massimu Pessinovi, jenž si prožil v lize premiéru. Na hřiště přišel už v osmé minutě, poté co se zranil Lukasz Skorupski. Neapol zůstala bez gólu už v minulém kole proti Comu i v úterní Lize mistrů proti Frankfurtu. Venku prohrála potřetí, v celé minulé sezoně přitom pouze dvakrát.
Bergamo podlehlo 0:3 Sassuolu a čeká na výhru už sedm kol, což se mu stalo poprvé od října 2018. V dresu nováčka, který na hřišti Atalanty bodoval po osmi letech, dvakrát skóroval křídelník Berardi. Jednatřicetiletý kapitán nejprve v prvním poločase proměnil penaltu a po změně stran se prosadil po samostatném úniku. Po individuální akci mistr Evropy z roku 2021 také přihrál na gól Pinamontimu.
Zápas mezi dvěma celky z sestupového pásma Janovem a Fiorentinou skončil remízou 2:2. Na lavičce Janova se poprvé představil nový trenér Daniele De Rossi, který nahradil po odvolání Patricka Vieiry dočasného kouče Roberta Murgitu, a tým pod jeho vedením poprvé skóroval na domácím hřišti. Remízu Janovu zachránil útočník Colombo, který 10 minut předtím neproměnil penaltu.
Fiorentina prodloužila svůj klubový rekord na 11 ligových zápasů bez vítězství na začátku sezony. Ke zlomení nepomohlo ani odvolání trenéra Stefana Pioliho, jehož nahradil kouč Paolo Vanoli. "Fialky" zůstaly na posledním 20. místě tabulky. Janov je osmnáctý.