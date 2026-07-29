Infarkt u žen skoro nikdy nebolí na hrudi. Podle NZIP se hlásí úplně jinak
29. 7. 2026 – 7:30 | Magazín | BS
Většina z nás má infarkt spojený s filmovou scénou: člověk se chytne za srdce a skácí se k zemi. Realita je zákeřnější – tělo vysílá tichá varování klidně týdny předem a my si je pleteme s únavou, špatným trávením nebo přepracováním.
Tlak, nikoliv bodnutí. Zrádná bolest na hrudi
Filmová ostrá bolest se v realitě často nekoná. Pacienti mnohem častěji popisují tupý tlak, svírání nebo zvláštní těžkost přímo uprostřed hrudi. Národní zdravotnický informační portál to shrnuje slovy, že pacienti mají pocit, „jako by jim někdo seděl na hrudi". Nejzrádnější je, že tlak může na pár minut odeznít a zase se vrátit. Většina lidí nad ním mávne rukou: prý natažený sval, prý záda.
Dušnost a vyčerpání, které nedává smysl
Vyjdete do prvního patra a lapáte po dechu, jako byste právě uběhli maraton? Pokud se zadýcháváte u činností, které jste ještě minulý týden zvládali levou zadní, srdce nestíhá pumpovat krev. Ruku v ruce s tím jde zničující únava, kterou nevysvětlí žádná námaha.
Zvlášť ošidné je to u žen. NZIP varuje: „Ženy totiž jen zřídkakdy pociťují tlak nebo bolest na hrudi. Mnohem častěji se u nich hrozící infarkt projevuje jako extrémní únava, poruchy spánku, pokles výkonnosti, dušnost, závratě, bolesti v horní části břicha." Podobně nenápadně probíhá infarkt u diabetiků.
Signály mimo hrudník: záda, čelist i zuby
Že bolest vystřeluje do levé paže, ví skoro každý. Seznam míst je ale mnohem delší. Pražský IKEM popisuje klidovou dlouhotrvající bolest na hrudníku, „která se může šířit do krku, dolní čelisti, zubů, jedné nebo obou horních končetin, může být v zádech nebo v oblasti břicha". Bolí vás zničehonic spodní čelist a zubař nenašel jediný kaz? Zbystřete.
Studený pot a žaludek na vodě
Je vám špatně od žaludku, máte pocit na zvracení, pálí vás žáha a zčistajasna vás polije studený pot? Většina lidí v takové chvíli sáhne po léku na trávení a svede to na oběd. Nevolnost spojená s náhlým, nevysvětlitelným opocením přitom patří mezi klasické doprovodné znaky toho, že srdeční sval bojuje o kyslík.
Když se svět točí a srdce vynechává
Nedostatečné prokrvení mozku se projeví takřka bleskově: náhlá slabost, motání hlavy, nejistota při chůzi, krátké zatmění před očima. Pokud se k závratím přidá nepravidelný tep, bušení srdce nebo pocit vynechávajících úderů v naprostém klidu – tedy bez stresu a bez kofeinu –, situace se láme.
Infarkt, o kterém člověk vůbec neví
A pak je tu varianta, která nevaruje nijak. IKEM uvádí: „U části nemocných proběhne infarkt myokardu jako klinicky němá příhoda bez jakýchkoliv příznaků." Právě proto mají smysl čísla z preventivní prohlídky. Podle doporučení NZIP k prevenci roste riziko úměrně s tlakem nad 130/85 mm Hg, zvyšuje ho vysoký LDL-cholesterol a u diabetiků je nebezpečí zúžení cév čtyř- až šestinásobné. Kouření riziko infarktu zvedá dvoj- až pětinásobně.
Hrdinství stranou. Kdy volat 155
Češi mají fatální zlozvyk čekat, až to přejde. U infarktu se přitom hraje o minuty. NZIP to říká bez obalu: „Pokud céva není během několika hodin znovu zprůchodněna, svalová (srdeční) tkáň odříznutá od přívodu krve odumírá."
Doporučení je proto jednoznačné: „Všichni pacienti s podezřením na srdeční infarkt musí být okamžitě převezeni do nemocnice – vždy proto okamžitě volejte sanitku!" V ideálním případě by doba od tísňového volání na linku 155 nebo 112 do zprůchodnění koronárních tepen neměla překročit dvě hodiny.
Nesedejte za volant a nesnažte se dojet do nemocnice sami. Nečekejte na ráno. Falešný poplach je vždycky lepší varianta než zástava srdce doma v obýváku.