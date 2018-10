Indonéské letadlo se zřítilo do moře, ze 189 pasažérů nejspíše nikdo nepřežil

Letadlo indonéské společnosti Lion Air, které mířilo z indonéské metropole Jakarty do letoviska u ostrova Sumatra, v pondělí krátce po startu havarovalo a zřítilo se do Jávského moře. Při nehodě pravděpodobně zahynulo všech 189 lidí na palubě. Uvedl to indonéský úřad pro pátrací a záchranné operace, který ani po několika hodinách nemá žádné důkazy o možných přeživších. Nalezeny byly naopak první pozůstatky těl obětí, sdělil úřad.

Ředitel firmy Lion Air Edward Sirait prohlásil, že Boeing 737 MAX 8 měl při předchozím letu "technický problém". Zároveň ujistil, že závada byla zcela odstraněna, neupřesnil ale, oč šlo. Ředitel aerolinek rovněž řekl, že jeho společnost provozuje 11 letadel stejného typu a ostatní letadla stejný technický problém neměla. Proto firma neplánuje, že by zbytek flotily těchto boeingů odstavila. Spojení s letadlem se přerušilo třináct minut po startu. "Letoun žádal o návrat na letiště, než definitivně zmizel z radarů," uvedl úředník z ministerstva dopravy, který má na starosti civilní letectví. Podle letištních záznamů mělo letadlo problém už dvě minuty po startu a dostalo povolení k návratu do Jakarty. Příčina nehody zatím nebyla stanovena. Počasí bylo příznivé a pilot i kopilot byli zkušení - jeden měl nalétáno 6 tisíc a druhý 5 tisíc hodin. Zřícený letoun získala společnost Lion Air letos v srpnu a nalétáno měl asi 800 hodin. ČTĚTE TAKÉ: Ministrův poslední let Let JT610 odstartoval v 06:20 místního času (00:20 SEČ) z Jakarty a mířil do oblíbeného turistického letoviska Pangkalpinang na ostrově Bangka, který se nachází v těsné blízkosti ostrova Sumatra. Do cíle měl dorazit zhruba po hodině. Krátce po startu se ale letadlo dostalo do problémů a zhruba po 13 minutách od vzletu spadlo do Jávského moře v místech, kde hloubka vody dosahuje 30 až 40 metrů. Na místě neštěstí je na 300 záchranářů, kteří našli část trosek stroje a osobní věci cestujících, včetně identifikačních a řidičských průkazů, či záchranné vesty. Z moře byly rovněž vyzdviženy pozůstatky obětí. Trup letadla zatím lokalizován nebyl. Úřady předpokládají, že pátrací operace potrvají sedm dnů, mohou být ale prodlouženy. Na palubě bylo 178 dospělých cestujících, tři děti, dva piloti a šest dalších členů posádky, informovala letecká společnost Lion Air. V letadle byli podle aerolinií dva cizinci: pilot původem z Indie a italský občan. Mezi Indonésany bylo nejméně 23 vládních úředníků. Podle agentury AP šlo o zaměstnance ministerstva financí, kteří se vraceli ze schůzky na ministerstvu v Jakartě. Pokud se potvrdí, že nikdo nepřežil, půjde podle agentury Reuters o druhou nejhorší leteckou nehodu v Indonésii po neštěstí z roku 1997, kdy po zřícení letadla u města Medan zemřelo 234 lidí. Aerolinky Lion Air jsou jednou z nejmladších a největších leteckých společností v Indonésii, denně vypravují desítky letů, domácích i mezinárodních. Soukromá společnost byla založena v roce 1999 a od té doby měla do neděle jednu nehodu se smrtelnými oběťmi. V roce 2004 zemřelo při přistávání jejího letadla ve městě Surakarta 25 lidí ze 163 osob na palubě. V letech 2007 až 2016 byly Lion Air na seznamu leteckých společností, které mají s ohledem na evropské předpisy o bezpečnosti letového provozu zakázaný vstup do vzdušného prostoru Evropské unie. Podle Reuters se jedná o první nehodu letounu z řady Boeing 737 MAX. Stroje Boeing 737 MAX jsou nejrychleji prodávanými letadly v dějinách firmy Boeing, píše zpravodajský server BBC News. Podle Boeingu přišlo ze světa 4700 objednávek na tento typ letadel. Související články Brzy chci zpátky za volant, říká Čech, který přežil tragédii v Janově

