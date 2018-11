Incident v Kerčském průlivu: Ukrajinci budou hlasovat o vyhlášení výjimečného stavu

Nejméně 20 policistů zahynulo a několik dalších bylo zraněno v neděli na západě Afghánistánu poté, co jejich konvoj napadli radikálové z islamistického hnutí Tálibán . Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní úřady.

Největší americká automobilka General Motors (GM) hodlá uzavřít závod ve městě Oshawa v kanadské provincii Ontario, což by mohlo vyústit ve zrušení 2500 pracovních míst. Plány společnosti potvrdil agentuře AP nejmenovaný představitel firmy. GM už o svém záměru informovala kanadskou vládu, oficiálně má být oznámen dnes.

Hasiči od 4:45 likvidují rozsáhlý požár stodoly u stájí ve Spojile na Pardubicku. Ustájeno v nich bylo asi 40 koní. Hasiči je vypustili, někteří utekli sami. Na twitteru to uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Podle policie jde o komplex Apolenka, který poskytuje hiporehabilitaci zejména lidem se zdravotním postižením.

Interní vyšetřování energetické firmy ČEZ neodhalilo viníka úniku informací o chystaném prodeji jejích bulharských aktiv. Uvedl to v pondělí

Soud s mladou Češkou, která byla v lednu zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském městě Láhaur s devíti kilogramy heroinu, se chýlí ke konci, napsal v pondělí pákistánský server Times of Islamabad s odvoláním na místní televizi. Proces, který provázelo množství odkladů soudních jednání, podle něj potrvá patrně už jen měsíc.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes řekl, že předloží parlamentu návrh na vyhlášení stanného práva v zemi kvůli sérii nedělních incidentů mezi ruskými a ukrajinskými vojenskými loděmi v Kerčském průlivu. Vyhlášení stanného práva by podle něj neznamenalo omezení občanských práv a svobod ani plnou mobilizaci.

Ministerstvo zahraničí jedná s ruským velvyslanectvím o počtu diplomatů v Praze a o omezení počtu diplomatických aut, která má ambasáda registrované. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Slovensko nepodpoří a neschválí globální pakt OSN o migraci. Uvedl to podle dnešní zprávy serveru sme.sk slovenský premiér Peter Pellegrini. Od migračního paktu OSN již v uplynulých měsících odstoupilo několik zemí; v polovině listopadu účast na paktu odmítla rovněž česká vláda.

