I princ William umí občas šlápnout vedle. Kate mu jeho trapný dárek připomíná dodnes
23. 5. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na veřejnosti působí princ William a princezna Kate jako dokonale sehraná dvojice, která má pod kontrolou každý detail. Jenže i budoucí britský král občas šlápne vedle. A jeden moment z počátků jejich vztahu se dnes v Británii připomíná s pobavením.
A jak sám s humorem dodal, nebyl to zrovna jeho největší romantický triumf.
„Nikdy mi to nezapomene“
Princ William totiž veřejně přiznal, že své tehdejší přítelkyni Kate kdysi daroval… dalekohled. Ano, skutečně dalekohled. O dnes už legendárním dárku promluvil princ během rozhovoru pro BBC Radio Five Live. Když přišla řeč na nepovedené dárky, William překvapivě otevřeně přiznal, že na začátku jejich vztahu koupil Kate dalekohledy.
„Nikdy mi to nezapomene,“ zavtipkoval princ.
A tím neskončil.
„Upřímně netuším, proč jsem jí koupil zrovna dalekohled. V té době mi to připadalo jako skvělý nápad,“ dodal pobaveně budoucí král.
Královský trapas, který veřejnost miluje
Právě podobné momenty bývají důvodem, proč veřejnost vztah Kate a Williama sleduje s takovým zaujetím. Za přísnou královskou etiketou totiž občas vykoukne úplně obyčejná partnerská realita.
I princ, který jednou usedne na britský trůn, totiž evidentně zažil klasickou mužskou situaci: moment, kdy si byl svým dárkem naprosto jistý… a pak velmi rychle pochopil, že neměl být.
Fanoušky monarchie pobavila hlavně Williamova sebeironie. Z jeho reakce bylo patrné, že doma se tahle historka zjevně stále připomíná.
V královské rodině často vítězí humor nad luxusem
Zajímavé navíc je, že britská královská rodina si podle tradice na Vánoce často nedává drahé dary, ale spíše vtipné a lehce absurdní předměty.
Princ Harry měl například kdysi darovat královně Alžbětě sprchovou čepici s nápisem „Ain’t life a b*tch“, zatímco Meghan Markle údajně Williamovi věnovala lžíci s nápisem „cereal killer“.
Williamovy dalekohledy tak možná vlastně dokonale zapadají do specifického humoru britské monarchie.
Jen Kate zřejmě dodnes úplně nepřesvědčily.