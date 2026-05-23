Dnes je sobota 23. května 2026., Svátek má Vladimír
Počasí dnes 22°C Skoro jasno

I princ William umí občas šlápnout vedle. Kate mu jeho trapný dárek připomíná dodnes

23. 5. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

I princ William umí občas šlápnout vedle. Kate mu jeho trapný dárek připomíná dodnes
Prince William and Kate Middleton zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Na veřejnosti působí princ William a princezna Kate jako dokonale sehraná dvojice, která má pod kontrolou každý detail. Jenže i budoucí britský král občas šlápne vedle. A jeden moment z počátků jejich vztahu se dnes v Británii připomíná s pobavením.

A jak sám s humorem dodal, nebyl to zrovna jeho největší romantický triumf.

woman-red-sweater-lady-restaurant
Magazín
Lidé, kteří umí být single, mají často ty nejlepší vztahy. Tyto 3 schopnosti za tím stojí

„Nikdy mi to nezapomene

Princ William totiž veřejně přiznal, že své tehdejší přítelkyni Kate kdysi daroval… dalekohled. Ano, skutečně dalekohled. O dnes už legendárním dárku promluvil princ během rozhovoru pro BBC Radio Five Live. Když přišla řeč na nepovedené dárky, William překvapivě otevřeně přiznal, že na začátku jejich vztahu koupil Kate dalekohledy.

Nikdy mi to nezapomene,“ zavtipkoval princ.

A tím neskončil.

Upřímně netuším, proč jsem jí koupil zrovna dalekohled. V té době mi to připadalo jako skvělý nápad,“ dodal pobaveně budoucí král.

two-louisiana-catahoula-leopard-dogs-puppies-gray-background
Magazín
Největší chyba při výběru psa pro rodinu? Lidé stále vybírají očima místo povahy

Královský trapas, který veřejnost miluje

Právě podobné momenty bývají důvodem, proč veřejnost vztah Kate a Williama sleduje s takovým zaujetím. Za přísnou královskou etiketou totiž občas vykoukne úplně obyčejná partnerská realita.

I princ, který jednou usedne na britský trůn, totiž evidentně zažil klasickou mužskou situaci: moment, kdy si byl svým dárkem naprosto jistý… a pak velmi rychle pochopil, že neměl být.

Fanoušky monarchie pobavila hlavně Williamova sebeironie. Z jeho reakce bylo patrné, že doma se tahle historka zjevně stále připomíná.

amazing-look-good-looking-young-man-full-suit-looking-away-while-sitting-stool
Magazín
Muži se stylem mají společnou jednu věc. Znají detaily, které jejich vzhled okamžitě pozvednou

V královské rodině často vítězí humor nad luxusem

Zajímavé navíc je, že britská královská rodina si podle tradice na Vánoce často nedává drahé dary, ale spíše vtipné a lehce absurdní předměty.

Princ Harry měl například kdysi darovat královně Alžbětě sprchovou čepici s nápisem „Ain’t life a b*tch“, zatímco Meghan Markle údajně Williamovi věnovala lžíci s nápisem „cereal killer“.

Williamovy dalekohledy tak možná vlastně dokonale zapadají do specifického humoru britské monarchie.

Jen Kate zřejmě dodnes úplně nepřesvědčily.

Tagy:
kralovska rodina humor darek Kate Middleton princ William
Zdroje:
People, Vanity Fair, BBC
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Soukromí královské ložnice odhaleno. William promluvil o Kate

Následující článek

Kalifornie se snaží zabránit výbuchu nádrže s unikající nebezpečnou chemikálií

Nejnovější články