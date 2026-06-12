I kvůli chybějícím řidičům kamionů chce Havlíček zkrátit přijímání cizinců
12. 6. 2026 – 16:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia usiluje o snazší a rychlejší zaměstnávání zahraničních řidičů, bez nichž se dnes dopravci neobejdou.
Stále totiž chybí tisíce řidičů kamionů i autobusů, řekl dnes na plenárním zasedání v Brně prezident Česmadu Josef Melzer. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) nato uvedl, že se vláda bude zabývat velikostí kvót pro konkrétní země a zároveň pracuje na zrychlení procesu, který umožňuje zahraničního pracovníka zaměstnat.
Opatrný je ministr naopak k dlouhodobému požadavku dopravců zmírnit zákazy jízd a požadavku povolit alespoň dojezd do místa vykládky či cíle. "O tomto je potřeba debatovat, dát si na stůl veškerá čísla. Na druhé straně je potřeba vnímat požadavek bezpečnosti," řekl Havlíček.
Kvóty dnes fungují tak, že k vybraným zemím jsou stanovené počty lidí, které mohou do Česka za rok přijít. "V případě Mongolska jsou například dostatečné, ale nejsou dostatečné například pro Indii. Máme nějaké požadavky bezpečnostních služeb, které pro mě nejsou jako pro laika zcela srozumitelné, ale je o tom třeba debatovat. Můžeme vyjít bezpečnostním požadavkům vstříc tak, že v dané zemi posílíme naše pracovníky, aby zajistili screening poptávaných pracovníků, čímž by se snížilo bezpečností riziko," řekl Havlíček.
Přijímací procedura již řadu let trvá zhruba 90 dnů a Havlíček by ji rád zkrátil na 30 dnů. Umožnit to má elektronizace procesu. "Je na to připravený zákon, ale není to možné procesně udělat tak, aby změna začala fungovat dříve než za dva roky," dodal Havlíček.
Dopravci také volají po lepší infrastruktuře. V tom jim Havlíček přizvukoval. "Do silničních staveb jde nyní víc peněz než do železnice, která se ale také opravuje a modernizuje. Nevadí ale, když někde dojedeme pomaleji, ale dostavba dálniční sítě a potřebné pruhy jsou absolutní priorita a výdaje navyšujeme, i když mají své limity," řekl Havlíček. Ministr také zmínil, že vláda myslí i na výstavbu potřebného počtu odpočívek na dálnicích a silnicích prvních tříd, aby řidiči měli důstojné zázemí a měli kde dodržovat bezpečnostní přestávky. Ředitelství silnic a dálnic letos uvedlo, že chce do šesti let zvýšit počet odpočívek na dálnicích z nynějších 150 téměř na 200. Na nedostatek parkovacích míst pro kamiony loni upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad.
Podle Melzera by také vládní představitelé měli se společností vést dialog, díky kterému by lidé přestali řidiče kamionů vnímat jako někoho, před kým je společnost potřeba chránit.