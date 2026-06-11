Hynek Čermák si nebral servítky. V novém videu se ostře navezl do Macinky
11. 6. 2026 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Známý herec nenechal bez komentáře výměnu názorů mezi šéfem Motoristů a známou moderátorkou.
Divákům české politické scény jistě neunikla nedávná názorová přestřelka, kterou provedli šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka a oblíbená moderátorka Nora Fridrichová.
Jablkem sváru se stalo obsazení politických influencerů Adama Šejny a Františka Kubáska na pozice na ministerstvu životního prostředí. Moderátorku zajímalo, zda mají mladíci (Šejnovi je 18 let) nějakou relevantní erudici nebo kvalifikaci pro práci, kterou mají v resortu odvádět.
Śejna pracuje v komunikačním týmu a Kubásek v ekonomickém oddělení, které řeší rozpočet ministerstva. Ani jeden nemá vysokou školu.
Macinka se vyhnul přímé odpovědi a na dotaz Fridrichové řekl:
„Tady se ustálil takový narativ, že člověk je třeba jen řidič nebo skladník. Ale i ten si přece může přečíst Vergilia v originále. Ministerstvo obsazovalo určité pozice a pro agendy, jako je oblast sociálních sítí, přece není nutné, aby tam byl někdo s doktorátem z jaderné fyziky. Sociálním sítím rozumí spíše mladší lidé. Určitě ne vy, nebo já. Lidé, kteří sledují moderní trendy v této oblasti. Na ministerstvu si vyhodnotili, že jsou to pro ně správní lidé. Je to za mě zodpovědné a očividně tam nastupují lidé, kteří rozumí věcem, o které se mají starat.“
Taková odpověď ale nenechala v klidu známého herce Hynka Čermáka, který je známý tím, že se o své politické názory ani za mák nestydí veřejně podělit.
Čermák zveřejnil krátké video, ve kterém reaguje na Macinkovo prohlášení.
„Pane Macinko, vy jste asi Noru nepochopil. Nora se ptala, jestli František Kubásek má nějaké vzdělání, které odpovídá tomu, aby mohl dělat na ministerstvu životního prostředí rozpočty. Takže ne Vergilius, ani instáč, ale jestli má nějaké vzdělání na rozpočty. Tak kdybyste nám to řekl, tak budeme moc rádi, děkujeme,“ uvedl s notnou dávkou sarkasmu v hlase herec.