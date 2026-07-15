Hvězdy už znají mistra světa. Astrologové ukázali na jediného favorita finále MS 2026
15. 7. 2026 – 14:24 | Magazín | Veronika Borská
Semifinále mistrovství světa ve fotbale 2026 už zná své vítěze a pozornost fanoušků se upíná k finálovému souboji. Astrologové tvrdí, že o výsledku nemusí rozhodovat jen taktika, forma nebo štěstí, ale také aktuální postavení planet. Podle jejich výkladů má před rozhodujícím zápasem jeden tým přece jen o něco příznivější hvězdy.
Podle astrologických interpretací hraje během závěrečné fáze šampionátu hlavní roli retrográdní Merkur v Raku. Ten má podporovat především týmovou spolupráci, intuici a schopnost hráčů reagovat jako dokonale sehraná jednotka. Právě proto by ve finále neměly rozhodovat jen individuální schopnosti, ale především souhra celého mužstva.
Vedle Merkuru astrologové upozorňují také na Jupiter ve Lvu. Ten má naopak zvýhodňovat výrazné lídry, kteří dokážou převzít odpovědnost v nejdůležitějších okamžicích zápasu a jedinou akcí změnit jeho průběh.
Argentina zůstává podle astrologů favoritem
Nejvíce příznivých znamení mají podle astrologických výkladů stále provázet Argentinu. Kozorozi v sestavě mají symbolizovat disciplínu a pevnou organizaci hry, zatímco Lionel Messi narozený ve znamení Raka má těžit z intuitivního rozhodování, které je s retrográdním Merkurem tradičně spojováno.
Velkou pozornost astrologové věnují také Lautaru Martínezovi. Ten se narodil se Sluncem na astrologicky významném 29. stupni znamení a v kombinaci s Jupiterem ve Lvu má podle nich patřit mezi hráče, kteří mohou rozhodnout nejdůležitější zápas turnaje jediným okamžikem.
Soupeř Argentiny ale rozhodně není bez šance
Astrologové upozorňují, že ani druhý finalista nevstupuje do utkání bez naděje. Finálové zápasy bývají podle nich specifické tím, že často rozhodují drobné detaily, psychická odolnost a schopnost zvládnout obrovský tlak.
Právě proto se podle astrologických výkladů může rozhodovat až v samotném závěru utkání, případně v prodloužení nebo při penaltovém rozstřelu.
Kdo podle hvězd získá titul?
Astrologické předpovědi i po semifinále nadále mírně favorizují Argentinu. Důvodem má být kombinace zkušeností, týmové souhry a několika hráčů, kterým současné postavení planet údajně přeje.
Samotní astrologové ale připouštějí, že finále bývá mimořádně nevyzpytatelné a jediný okamžik může převrátit veškeré prognózy naruby.
Je zároveň důležité připomenout, že podobné předpovědi vycházejí z astrologických interpretací, nikoli ze sportovních analýz nebo vědeckých důkazů. O tom, kdo se stane mistrem světa, nakonec stejně rozhodne až dění na fotbalovém trávníku.