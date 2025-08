Hvězdné manýry? Režisér ostře o Jiřím Mádlovi: "Chtěl jsem ho vyhodit"

4. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbený režisér si nebral servítky a spolupráci se známým hercem si nijak zvlášť nepochvaloval.

Do kin dorazil Džob, další ze série komedií Tomáše Vorla (Gympl, Vejška). A stejně jako v předchozích snímcích, i zde si hlavní role zahrál Jiří Mádl a režisérův syn, Tomáš Vorel mladší.

Kdo by ale čekal, že při několikeré spolupráci už všechno musí nutně svištět bez zádrhelů jak skvěle promazaný stroj, nemohl by být dál od pravdy. Režisér Vorel totiž pro eXtra.cz prozradil, že natáčení s Mádlem pro něj bylo spíš tryzna než cokoliv jiného.

„Mádl se promění v postavu, kterou jsme ve scénáři vymodelovali přímo pro něj. Pro mě to není nějaký Mádl, nějaká hvězda, nějaká celebrita. Prostě já mu řeknu cokoliv a často jsme se i pohádali a jednu chvíli jsem ho chtěl přeobsadit, protože nechodil natáčet,“ prohlásil režisér bez obalu.

„Nechtěl se podrobit natáčecímu plánu. A tak jsem uvažoval o tom, že ho přeobsadím. Dokonce jsem mu to napsal, protože to byla taková jako hraniční situace. No, pak jsem si říkal, kdo by to teda místo něho hrál? Nikdo mě nenapadl jako vhodný kandidát, takže to hraje Jirka Mádl zase,“ dodal.

Mádl, který krom hraní také režíruje vlastní filmy, přiznává, že při spolupráci s Vorlem vznikalo jisté tření. Situaci ale nevnímá jinak vážně: „My furt do sebe jdeme, ale tak jako vtipně. Já myslím, že to, že se máme rádi, potvrzuje i to, že jsme spolu natočili čtvrtý film,“ domnívá se herec.