Hvězda Ženatý se závazky bojuje s vážnou nemocí. Její stav děsí fanoušky
17. 4. 2026 – 10:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Herečka Christina Applegate znovu čelí vážným zdravotním komplikacím a její údajná hospitalizace vyvolává obavy. Otevřeně přiznává krutou realitu života s roztroušenou sklerózou, která jí mění život od základů.
Christina Applegate znovu vyvolala vlnu obav mezi fanoušky po celém světě. Oblíbená herečka, která se už několik let statečně pere s roztroušenou sklerózou, měla být podle zákulisních informací hospitalizována. Ačkoliv přesné okolnosti zůstávají zahaleny tajemstvím, její zdravotní stav znovu připomíná, jak krutá a nevyzpytatelná tato nemoc dokáže být.
Herečka, kterou si diváci navždy spojí s rolí drzé Kelly Bundy ze seriálu Ženatý se závazky, oznámila svou diagnózu v roce 2021. Od té doby otevřeně sdílí nejen své fyzické utrpení, ale i psychické dopady života s chronickým onemocněním. Roztroušená skleróza u ní způsobuje extrémní vyčerpání, bolesti i další komplikace, které ji často doslova připoutávají k posteli. Přesto se nevzdává a snaží se žít co nejplnohodnotnější život, především kvůli své patnáctileté dceři Sadie, kterou má s manželem Martynem LeNoblem.
Náročný boj, který nekončí
Zdroje uvádějí, že Applegate byla do nemocnice přijata koncem března. Její zástupce však odmítl potvrdit jakékoli detaily ohledně hospitalizace i samotné léčby. Není tedy jasné, zda její pobyt v nemocnici přímo souvisí s roztroušenou sklerózou, nebo zda šlo o jiný zdravotní problém.
Jisté ale je, že herečka má za sebou mimořádně náročné období. Od stanovení diagnózy byla hospitalizována více než třicetkrát. Sama popsala, že čelila zvracení, průjmům i nesnesitelným bolestem, které ji doslova vyřazovaly z běžného života. Lékaři u ní provedli nespočet vyšetření včetně opakovaných CT skenů, což znamenalo i značnou zátěž pro její organismus.
V roce 2025 ji navíc postihla vážná infekce ledvin, která ji přivedla zpět do nemocnice v kritickém stavu. Probudila se tehdy s tak silnou bolestí na pravé straně těla, že podle vlastních slov křičela. Následné vyšetření potvrdilo diagnózu, která si vyžádala okamžitou léčbu. Herečka tehdy zdůraznila, že chce podstoupit všechna dostupná vyšetření, jen aby konečně pochopila, co se s jejím tělem děje.
Roztroušená skleróza je zákeřná nemoc, která napadá nervový systém a narušuje komunikaci mezi mozkem a zbytkem těla. Mezi její projevy patří slabost, ztráta citlivosti, problémy s chůzí, poruchy vidění i extrémní únava. Právě vyčerpání označila Applegate za jeden z nejhorších příznaků. Popsala ho jako stav, kdy se člověk cítí, jako by několik dní nespal, a to i po plnohodnotném odpočinku.
Navzdory tomu se snaží zůstat aktivní alespoň v rámci možností. Velkou motivací je pro ni její dcera. I když ji bolest často drží v posteli, dělá maximum pro to, aby ji mohla vozit do školy a trávit s ní čas. Právě tyto chvíle označuje za nejcennější ve svém životě.
Otevřenost bez přikrášlení
Christina Applegate se rozhodla jít s pravdou ven bez jakýchkoli filtrů. Ve svých nedávno vydaných memoárech Ty se smutnýma očima popisuje nejen svou dlouhou kariéru v Hollywoodu, kterou začala už jako malé dítě, ale především temné stránky života s nemocí. Přiznala, že psaní knihy bylo místy děsivé, protože se rozhodla být naprosto upřímná, a to i za cenu, že některé věci mohou být pro čtenáře nepříjemné.
Vedle knihy se snaží pomáhat i jinak. Spustila platformu Next in MS, která má spojovat lidi s touto diagnózou a dát jim prostor sdílet své zkušenosti bez studu a bez cenzury. Cílem je otevřeně mluvit o všem – o bolesti, strachu i každodenních realitách, které si zdravý člověk často nedokáže ani představit.
Herečka také otevřeně přiznává, že její pohled na život se zásadně změnil. To, co dříve považovala za důležité, ustoupilo do pozadí. Naučila se zpomalit a více si vážit obyčejných okamžiků. Zároveň však nezastírá, že realita je často tvrdá a neúprosná.
Velkou oporou jí zůstává rodina. Její dcera Sadie ji například doprovodila na předávání cen Emmy v roce 2024, kde Applegate sklidila bouřlivý potlesk ve stoje. Tento moment ukázal, jak silnou podporu má nejen doma, ale i mezi kolegy a fanoušky.
Navzdory všem překážkám se Christina Applegate nevzdává. Její příběh je syrový, bolestivý, ale zároveň inspirující. Ukazuje, že i v těch nejtěžších chvílích lze najít sílu pokračovat dál – i když cesta rozhodně není jednoduchá a někdy bolí víc, než by si kdo dokázal představit.