Hvězda Ulice zveřejnila kruté nenávistné komentáře: "Budu se smát dál," slibuje
3. 11. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Oblíbená herečka z Ulice ukázala, co jsou jí lidé schopní napsat.
Když jde někdo s kůží na trh, musí tak nějak automaticky předpokládat, že ne všechny reakce na to, co dělá, budou pokaždé pozitivní. Zavděčit se všem zkrátka a dobře nejde, což velmi brzy zjistí každý umělec, autor, spisovatel, herec, influencer a tak podobně.
Občas ale vystoupá hladina jedu až příliš vysoko. A pak nezbývá než smeknout před lidmi, kteří jsou pořád schopni se na věc dívat s nadhledem. Jako třeba Sandra Nováková, která nedávno nahradila Šárku Krausovou v roli Adriany Peškové v oblíbeném seriálu Ulice.
Sandra zveřejnila útoky, které jsou jí lidé schopni napsat. A které by s největší pravděpodobností jen málo z anonymních kritiků umělo říct do očí.
„Furt má tu hubu rozcapenou, hrozný pohled“, „Jak se furt směje, hnus“, „Sandra je ošklivá herečka, šklíba mastná, s licousy, neupravená“, „Ten její škleb, z duše nesnáším“, citovala herečka.
Našla se prý také divačka, která napsala přímo vedení Novy, zda by nechtěli do Ulice vrátit Krausovou, a proč že musí Adrianu hrát „vyžilá čtyřicátnice, která není ani milá, ani hezká“.
Skutečnost, že Šárka Krausová odešla ze seriálu sama kvůli tomu, že čeká dítě, komentující dámě zřejmě unikla.
Sandra se nicméně prskajícími internetovými rýpaly nehodlá nechat rozhodit: „Vždycky jsem si myslela, že mám hezkej úsměv, že umím hrát, že jsem milá a že na svůj věk vypadám docela dobře. Tak nic no,“ smála se.
„Když si někdy čtu tyhle komentáře, nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Ale pak si vždycky uvědomím, kolik asi bolesti, nenávisti a smutku musí být v lidech, kteří mají potřebu ventilovat svoje frustrace takhle veřejně. Je mi jich vlastně hrozně líto. Protože šťastný, spokojený člověk nemá potřebu psát nenávistné komentáře, urážet druhé a snižovat je kvůli tomu, jak se smějí, vypadají nebo jak dělají svoji práci,“ pokračovala vážnějším tónem.
„A budu se smát dál – nejen kvůli sobě, ale i kvůli všem, kteří si nenechají vzít radost jen proto, že se to někomu nelíbí,“ dodala.
A tak to má být.