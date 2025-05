Hvězda seriálů Tereza Brodská šokovala fanoušky: Oznámila překvapivý konec

Populární herečku sociální síť nijak zvlášť neoslovila a nevidí důvod pokračovat ve sdílení.

Některé celebrity nedají bez Instagramu a dalších sociálních sítí ani ránu a pomalu se neumí ani nasnídat, aniž by nepřistála fotka či video někde na profilu... A jiné z používání sociálních sítí žádným nadšením nečiší. Slavná herečka a hvězda seriálů Tereza Brodská se řadí do druhé skupiny.

I přesto má ale na Instagramu nějakých sto tisíc sledujících, což už je poměrně solidní číslo, za které by celá řada influencerů prodávala duši. Fanoušci si ale musí nechat zajít chuť, protože Tereza oznámila, že s aktivitou na Instagramu končí: „Mějte se krásně. Zavírám tuhle milou kapitolu,“ napsala.

„Nejsem asi úplně ten nejsdílnější člověk, tedy ve smyslu sociálních sítí. To rozhodnutí ve mně zrálo dlouho a teď ten čas konečně nadešel. Instagram je navíc hrozný žrout času. Ráda bych se věnovala dalším věcem, na kterých mi záleží,“ vysvětlila své rozhodnutí trochu podrobněji pro Super.cz.

Úplně mrtvé ticho se ale na jejím profilu přesto nerozhostí: „Neznamená to, že se loučím úplně. Čas od času se na mém profilu možná něco objeví, když uznám za vhodné, nebojte se nic,“ vzkázala.

„Mám za to, že existují profese, a herectví mezi ně určitě patří, které by si měly zachovávat určité tajemství, protože jim to sluší a je to tak správně,“ uzavřela.

Na překvapivé rozhodnutí zareagovala i celá řada známých osobností. Podivila se třeba Dagmar Havlová a podporu v rozhodnutí vzkázala i návrhářka Ivana Mentlová.

I v době, kdy jsou sociální sítě pro mnohé neodmyslitelnou součástí života, je důležité najít rovnováhu a věnovat se tomu, co člověka skutečně naplňuje. Tereza si to uvědomila a rozhodnutí nelze než respektovat. Fanoušci se sice budou muset obejít bez pravidelných příspěvků, ale, jak naznačila, občas jim alespoň udělá radost slíbeným návratem.