Husté sněžení ani vítr neodradily stovky běžců od chebského silvestrovského běhu
31. 12. 2025 – 17:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Více než tři stovky lidí vyrazily dnes dopoledne na tradiční silvestrovský běh z Chebu k poutnímu místu Maria Loreto ve Starém Hrozňatově na Chebsku.
Podle Martina Kolka ze spolku Chebské gurmánství, který se letos organizace běhu ujal podruhé, byli mezi běžci děti i senioři. Na trať zasněženou krajinou vyrazila i spousta pěších nebo někteří lidé na kolech, zjistila na místě ČTK.
"Letos jsme situaci možná trochu podcenili, jelikož jsme přichystali jen 300 startovacích čísel na základě počtu předem přihlášených účastníků a předpovědi počasí, která slibovala pocitovou teplotu minus 12 stupňů Celsia. Běžců ale dorazilo víc, někteří se ještě registrovali před startem na místě," řekl Kolek. Silvestrovský běh je podle něj jednou ze dvou sportovních akcí, které spolek, zabývající se především kulturními akcemi, organizuje. Zajišťuje i Chebskou 24hodinovku, tedy štafetový běh, který trvá celý den a noc.
Běžci jako již tradičně startovali z chebské sportovní haly Lokomotiva. Tam najdou po závodě i zázemí, teplé sprchy a občerstvení. Zajištěno bylo také v cíli, v kapli Maria Loreto. Vzhledem k hustému sněžení i silnému větru tam byla největší poptávka po teplém čaji. Silvestrovský běh má trasu 7,6 kilometru ze sportovní haly v Chebu do Starého Hrozňatova. Účastníci mohou doběhnout tam a běžet zpátky nebo se nechat do Chebu odvézt. Kdo chce, může se na trase kdykoli otočit a dojít zpět. Podle pořadatelů se řada účastníků, kteří původně zamýšleli jen cestu do Hrozňatova, nakonec vydá i na zpáteční cestu po svých.
Prvních 13 ročníků běhu pořádal sportovní spolek rozběhnito. Chebské gurmánství se akce ujalo poprvé loni, aby si rozšířilo portfolio. "Stále organizujeme hudební festiválek Chebolet. Nově se angažujeme i v hudebnímu klubu Všechno, tam se bude konat i dnešní neoficiální afterparty a především oslava konce roku," dodal Kolek.
Loni vyšlo na běh počasí s teplotami okolo nuly a inverzní mlhou. V závěru závodu vykouklo slunce. Ačkoli se běh koná tradičně na silvestra, za uplynulé ročníky se dnes stalo teprve podruhé, že se závod běžel na sněhu. V roce 2014 napadl už den před konáním běhu, a pořadatelé tak přidali do seznamu účastníků i běžkaře. Pro ty ale dnes nebyla vrstva sněhu na Chebsku ještě dostatečná.