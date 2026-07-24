Hra za 70 haléřů: Nová nabídka Actionu zní jako omyl, řetězec to ale myslí vážně
24. 7. 2026 – 7:30 | Magazín | BS
Kdo by si nepamatoval ty časy, kdy jsme jako malí žadonili o pětikoruny, abychom je mohli vzápětí naházet do blikajících a hlučných arkádových automatů na pouti nebo někde v rohu zakouřené hospody. A mít „videohry“ doopravdy doma, připojené k tehdejší extra moderní televizi ve tvaru masivní kostky? To byl teprve sen každého mladého mileniála.
Ta kouzelná atmosféra osmdesátých a devadesátých let je nenávratně pryč a dnešní děti mají v telefonech výkonnější hry, než měly počítače v misích Apollo. Diskontní řetězec Action se ale nyní rozhodl brnknout na silnou nostalgickou strunu.
Mezi hračkami a plyšáky se totiž objevil nenápadný, zhruba šestnáct centimetrů vysoký Retro mini arkádový automat. Už na první pohled věrně kopíruje design slavných "maringotkových" mašin – nechybí klasický miniaturní joystick, tlačítka a nezbytná dávka pípajících a bzučících zvukových efektů.
Hlavní šok ale přichází při pohledu na cenovku, která momentálně hlásí pouhých 139,90 Kč. Když vezmeme v úvahu, že do paměti tohoto mrňouse výrobce přibalil 200 různých her (od závodních přes logické a sportovní až po oldschoolové střílečky a bojovky), dostáváme se na naprosto absurdní částku 70 haléřů za jednu hru.
Za necelou stopadesátikorunu si samozřejmě nekupujete výkonný herní stroj. Jde o naprostou "blbinku", ale v tom nejlepším slova smyslu. Je to ideální lék na nudu do auta nebo levný a nesmírně efektní dárek pro kamaráda – třicátníka či čtyřicátníka, kterému se při pohledu na blikající LCD displej a věrně známé záběry i zvuky z prastarých her okamžitě zaleskne v oku slza nostalgie.
Za cenu jednoho lepšího kafe získáváte kapesní stroj času, který sice nepohání nejnovější procesory, ale dokáže zabavit jak za mlada.
Abychom ale stáli nohama pevně na zemi, je potřeba připomenout i to, co za své peníze naopak nedostanete. Displej je opravdu jen malý, základní LCD panel. Nečekejte žádné ostré rozlišení ani plynulé animace dnešních mobilních her, spíše návrat k prvním "digitálkám".
A pozor, zařízení běží na tři AA baterie, které už ale na rozdíl od her do balení nikdo nepřidal, takže si budete muset pořídit vlastní. Ne, že by se snad jednalo o nějakou brutální investici, ale zmínit se to musí.