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Houby nejen do smaženice. Prastará medicína zažívá návrat a vědci zkoumají, zda dokáže zpomalit stárnutí

16. 6. 2026 – 10:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Houby nejen do smaženice. Prastará medicína zažívá návrat a vědci zkoumají, zda dokáže zpomalit stárnutí
zdroj: Profimedia
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Ještě před několika desetiletími byly houby pro většinu Evropanů hlavně součástí omáček, polévek nebo podzimních výprav do lesa. Dnes se však stále více pozornosti obrací k takzvaným medicinálním houbám, které jsou součástí tradiční čínské medicíny už tisíce let.

Moderní výzkumy naznačují, že některé druhy obsahují látky s výraznými antioxidačními, protizánětlivými a imunomodulačními účinky. Právě chronický zánět a oxidační stres patří mezi hlavní procesy spojované se stárnutím organismu. Vědci proto zkoumají, zda mohou medicinální houby přispívat ke zdravějšímu a aktivnějšímu stárnutí.

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Proč se o houbách mluví jako o elixíru dlouhověkosti?

Stárnutí není jen otázkou vrásek. Uvnitř těla postupně dochází k poškozování buněk, hromadění zánětlivých procesů a oslabení obranných mechanismů organismu. Medicinální houby obsahují beta-glukany, polysacharidy, triterpeny a další bioaktivní látky, které mohou pomáhat tyto procesy ovlivňovat. Přehledová studie publikovaná v roce 2024 uvádí, že houby mají potenciál podporovat zdravé stárnutí zejména díky antioxidačním účinkům a schopnosti chránit buňky před poškozením volnými radikály.

Je však důležité dodat, že většina dosavadních důkazů pochází z laboratorních nebo zvířecích studií. U lidí jsou výsledky zatím slibné, ale stále ne definitivní. Houby proto nelze označovat za zázračný prostředek proti stárnutí.

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Reishi: Houba nesmrtelnosti z císařské Číny

Pokud existuje královna medicinálních hub, je jí reishi (Ganoderma lucidum). V Asii je známá jako „houba nesmrtelnosti“ a po staletí byla vyhrazena císařům a aristokracii.

Obsahuje triterpeny a beta-glukany, které mohou podporovat imunitní systém a pomáhat organismu lépe zvládat stres. Některé studie naznačují i pozitivní vliv na únavu a zánětlivé procesy.

Doporučené množství

Nejčastěji se používá:

  • 1 až 3 gramy sušeného extraktu denně
  • 500 až 1500 mg koncentrovaného extraktu denně
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Korálovec ježatý: Houba pro mozek

Korálovec ježatý (Hericium erinaceus), známý také jako Lion's Mane, patří mezi nejzkoumanější medicinální houby současnosti.

Obsahuje látky nazývané hericenony a erinaciny, které mohou podporovat tvorbu nervového růstového faktoru (NGF). Ten je důležitý pro zdraví nervových buněk. Menší studie u lidí naznačují možné zlepšení paměti, koncentrace a nálady. Výzkum pokračuje také v oblasti prevence kognitivního úpadku ve vyšším věku.

Doporučené množství

Nejčastěji:

  • 1 až 3 gramy prášku denně
  • 500 až 2000 mg extraktu denně

V některých klinických studiích byly používány dávky kolem 1,8 gramu denně.

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Cordyceps: Energie bez kávy

Cordyceps je houba, kterou si oblíbili sportovci. Tradiční čínská medicína ji využívá pro podporu vitality a výkonnosti.

Výzkumy naznačují, že může podporovat efektivnější využití kyslíku a funkci mitochondrií, tedy buněčných elektráren. Právě proto bývá spojována s energií a lepší regenerací.

Doporučené množství

  • 1000 až 3000 mg denně
  • ideálně rozdělené do dvou dávek
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Outkovka pestrá: Nenápadný ochránce imunity

Outkovka pestrá (Turkey Tail) obsahuje látky PSK a PSP, které jsou předmětem výzkumu v oblasti podpory imunity. V některých asijských zemích se její extrakty používají jako doplněk konvenční léčby některých onemocnění.

Doporučené množství

  • 1 až 3 gramy extraktu denně
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Kde medicinální houby sehnat?

Dnes už není nutné objednávat je z Asie. K dostání jsou běžně:

  • v prodejnách zdravé výživy
  • v lékárnách
  • ve specializovaných e-shopech zaměřených na medicinální houby
  • ve formě kapslí, prášků, tinktur nebo instantních nápojů

Odborníci doporučují vybírat produkty s uvedeným obsahem beta-glukanů a ideálně s laboratorním testováním kvality. U doplňků stravy totiž neexistuje jednotná evropská norma, která by garantovala obsah účinných látek.

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Mohou opravdu omlazovat?

Na tuto otázku zatím věda neumí odpovědět jednoznačně. Výzkumníci se shodují, že medicinální houby obsahují látky, které mohou chránit buňky před poškozením, podporovat imunitu a snižovat některé procesy spojené se stárnutím. To ale ještě neznamená, že dokážou člověka omladit nebo zastavit stárnutí.

Mnohem přesnější je říci, že mohou být součástí životního stylu podporujícího zdravé stárnutí. Vedle kvalitní stravy, pohybu, spánku a zvládání stresu tak představují další zajímavou oblast, kterou moderní medicína teprve začíná naplno objevovat.

Tagy:
houby imunita energie elixír mládí omlazení
Zdroje:
healthline.com, webmd.com, pmc.gov
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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