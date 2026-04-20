Horoskop pro všechna znamení zvěrokruhu od 20. do 26. dubna: Kdo by měl tento týden vsadit na intuici?
20. 4. 2026 – 8:41 | Magazín | Žaneta Kaczko
Jaký bude předposlední dubnový týden? Hvězdy slibují dynamiku v komunikaci i nečekané profesní šance. Připravili jsme pro vás podrobný přehled pro všechna znamení zvěrokruhu včetně šťastných dnů.
Vstupujeme do týdne, který slibuje mimořádně dynamický start a snový závěr. Pod vlivem dorůstajícího Měsíce bude začátek týdne přát organizaci, preciznosti a řešení důležitých úkolů. Kolem středy se však atmosféra promění, pocítíme touhu po svobodě a experimentování. Jakmile se přiblíží víkend, naše pozornost se přirozeně stočí k emocím, kreativitě a lidem, na kterých nám nejvíce záleží.
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Nápady. Vaše mysl tento týden poběží na plné obrátky. Touha vyjádřit své postoje bude silnější než obvykle, což z tohoto období činí ideální čas pro diskuse a klíčová rozhodnutí. Mohou se objevit zprávy, které vás nakopnou k novým krokům. Nespěchejte však s verdikty a nechte si čas na detaily. O víkendu vypněte a vyčistěte si hlavu.
- Šťastné dny: 22. 4., 26. 4.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Podpora. Čekají vás příjemné příležitosti, které k vám přijdou zvenčí. Někdo blízký vám může nabídnout skvělé řešení nebo účast na inspirativním projektu. Počítejte však s občasnými emočními výkyvy a pochybnostmi. Nejednejte v afektu; klid a sebevědomí jsou vašimi nejlepšími spojenci. Víkend věnujte regeneraci sil.
- Příznivé dny: 20. 4., 25. 4.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Dohoda. Nastává vynikající období pro jednání a hledání spojenců. Ostatní budou vašim vizím naslouchat a ochotně s nimi souhlasit, tak se nebojte sdílet své plány. Pracovní diskuse uprostřed týdne budou velmi produktivní. Hlídejte si však priority, ať se nezahltíte. O víkendu zpomalte a soustřeďte se na své soukromí.
- Příznivé dny: 22. 4., 23. 4.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Napětí. Můžete mít pocit, že vás okolnosti tlačí do kouta nebo k příliš rychlým krokům. Hrozí drobné hádky a naléhavé úkoly, které vás vyvedou z rytmu. Právě tento tlak vám však pomůže bleskově vyřešit věci, se kterými jste dříve váhali. Pokud víkend strávíte v klidu, načerpáte ztracenou sílu velmi rychle zpět.
- Příznivé dny: 24. 4., 25. 4.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Iniciativa. Připravte se na inspirativní týden plný odvahy. Budete mít dostatek energie na nové projekty i proaktivní činy. Je to ideální doba pro prosazení důležitých myšlenek- lidé vás podpoří, pokud uvidí vaši přirozenou autoritu a otevřenost. Klíčem je cílené zaměření energie. Víkend je jako stvořený pro sport a pohyb.
- Příznivé dny: 23. 4., 26. 4.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Růst. Tento týden vám otevírá nové profesní horizonty. Máte šanci posílit svou pozici, získat cenné zkušenosti nebo podporu vlivných osobností. Vsaďte na sebevzdělávání a plánování. Nepochybujte o svých schopnostech, zdravé sebevědomí vám otevře dveře k úspěchu. O víkendu vyhledejte změnu prostředí a zapomeňte na práci.
- Příznivé dny: 20. 4., 21. 4.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Rovnováha. Okolí na vás může klást vyšší nároky, což přinese napětí a občasné neshody. Snažte se nereagovat ostře a tam, kde je to možné, hledejte kompromis. Někdy je nejlepším tahem taktický ústup a vyčkání, až situace vychladne. Ke konci týdne napětí opadne a vy budete moci v klidu probrat vše podstatné.
- Šťastné dny: 22. 4., 23. 4.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Sebevědomí. Pocítíte silnou vnitřní jasnost ohledně svých plánů. Pokud jste chtěli ve svém životě něco změnit, nyní k tomu získáte ideální podmínky i podporu okolí. Jednejte rozhodně a přímo. Štěstí přeje připraveným. O víkendu se věnujte činnostem, které vás skutečně naplňují a inspirují.
- Šťastné dny: 20. 4., 25. 4.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Inspirace. Týden přeje komunikaci, diskusi o vizích a vytváření odvážných plánů. Může přijít zajímavý návrh, který vás posune v profesním i osobním rozvoji. Naslouchejte své intuici a neodkládejte důležitá rozhodnutí na jindy. O víkendu vyhledejte společnost inspirativních lidí nebo zorganizujte krátký výlet.
- Příznivé dny: 22. 4., 23. 4.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Výzva. Připravte se na to, že některé úkoly vyžadují více trpělivosti a úsilí, než jste čekali. Plány se mohou měnit na poslední chvíli, ale důslednost a disciplína vám pomohou vše zvládnout se ctí. Nespěchejte a nejednejte nahodile. Ke konci týdne se situace uklidní a vy si budete moci užít zasloužený odpočinek.
- Příznivé dny: 20. 4., 21. 4.
Vodnář (21. 1. – 18. 2.)
Kontakt. Je před vámi ideální doba pro navazování nových známostí a upevňování stávajících vazeb. Dohody se budou uzavírat snadno a vaše nápady najdou úrodnou půdu. Využijte tento čas k hledání stejně smýšlejících lidí a ke sdílení zkušeností. Víkend je jako stvořený pro kreativní tvorbu nebo setkání s přáteli.
- Příznivé dny: 22. 4., 23. 4.
Ryby (19. 2. – 20. 3.)
Trpělivost. Tento týden vás může postavit do situací, kdy budete muset obhajovat své plány. Okolí může vyvolávat napětí nebo pochybnosti, ale vy se nenechte vyprovokovat k ostrým reakcím. Někdy je nejmoudřejším řešením ticho a trpělivost. S blížícím se víkendem napětí zmizí a vy opět naleznete svou vnitřní rovnováhu.
- Příznivé dny: 20. 4., 25. 4.