Horoskop pro všechna znamení od 2. do 8. února: Koho čekají zisky a kdo by měl raději schovat peněženku?
1. 2. 2026 – 16:02 | Magazín | Natálie Kozak
Planety se seřadily do formace, která nás učí vnitřnímu klidu i dravé cílevědomosti. Kozorozi projdou důležitým restartem a Ryby pocítí sílu svých ambicí. Nechte se vést lunárním rytmem a využijte příznivé dny k důležitým životním krokům.
Vstupujeme do prvního celého únorového týdne, který před nás staví zásadní výzvu: jak sladit naše vnitřní „chtění“ s reálnou „potřebou“. Hvězdy nás budou lákat k lehkosti a spontánním rozhodnutím, zatímco praktický život nám bude neodbytně připomínat naše dlouhodobé cíle a závazky. Klíčem k úspěchu bude tentokrát trpělivost a schopnost neřešit věci silou.
Beran (21. 3. - 20. 4.)
Impulzivita pod kontrolou
Udržet se v klidu pro vás bude tento týden téměř nadlidský úkol. Touha po změně prostředí a nových zážitcích vás požene vpřed, ale pamatujte, že ne vše se dá vyřešit útokem. Pokud jednáte s lidmi ve vyšším postavení, vsaďte na diplomacii místo nátlaku. Najděte si ventil pro svou nadbytečnou energii tak, aby vás dobíjela, a ne vyčerpávala vaše okolí.
Příznivé dny: 3. února, 7. února.
Býk (21. 4. - 21. 5.)
Finanční jistota
Peníze se stanou vaším hlavním tématem. Pokud dokážete o financích mluvit s klidem a sebejistotou, čekají vás pozitivní posuny. Je to skvělý čas na plánování společných investic s partnerem. Zároveň pocítíte chuť vzdělávat se nebo plánovat cesty. Věřte si, vaše pozice je v profesním i soukromém životě mnohem silnější, než si v tuto chvíli připouštíte.
Příznivé dny: 4. února, 8. února.
Blíženci (22. 5. - 21. 6.)
Umění kompromisu
V centru pozornosti budou vaše vztahy. Úspěch týdne závisí na tom, jak zvládnete komunikaci. Možná narazíte na drobné neshody v prioritách, ale nejde o skutečné konflikty. Receptem na pohodu je tentokrát více spánku a méně spěchu. Pokud vás čekají naléhavé výdaje, proberte je s partnerem dříve, než vytáhnete kartu, vyhnete se tak zbytečnému napětí.
Příznivé dny: 2. února, 6. února.
Rak (22. 6. - 22. 7.)
Upřímnost jako lék
Jste nastaveni na výkon a výsledky, ale hvězdy po vás chtějí víc než jen tvrdou práci- chtějí vaši otevřenost. V osobních vztazích může dojít k pnutí, které v sobě nosíte už delší dobu. Nemlčte a neshromažďujte v sobě podráždění. Promluvte si s blízkými upřímně, ale s citem. Jakmile pojmenujete pravdu, uleví se vám a vaše myšlenky se konečně uspořádají.
Šťastné dny: 5. února, 7. února.
Lev (23. 7. - 22. 8.)
Radost ze života
Život není jen o nekonečném seznamu úkolů. Tento týden vám připomene sílu kreativity, flirtu a spontánních nápadů. Každodenní výzvy vyřešíte mnohem snáze, pokud k nim přestanete přistupovat jako k těžkému břemenu. Dopřejte si radost bez výčitek. Lehká konverzace a čas strávený zábavou vám vlije novou krev do žil.
Dobré dny: 3. února, 8. února.
Panna (23. 8. - 22. 9.)
Domov jako pevnost
Vaše pozornost se obrátí k rodinnému krbu. Budete mít chuť vylepšovat, zkrášlovat a tvořit útulno. Hlídejte si však, aby vaše touha po dokonalosti nezruinovala rodinný rozpočet. Události týdne vás také naučí důležitou lekci: nemusíte se vždy přizpůsobovat očekávání ostatních. Je v pořádku dělat věci tak, jak chcete vy sami.
Příznivé dny: 2. února, 6. února.
Váhy (23. 9. - 23. 10.)
Vnitřní klid v chaosu
Čeká vás velmi intenzivních sedm dní plných schůzek, cest a nových nápadů. Aby vás tento shon nesemlel, musíte se naučit včas „vypnout“. Doma může být trochu rušno, ale pokud si nebudete brát vše osobně, udržíte si svou pověstnou rovnováhu. Čím klidnější zůstanete vy, tím dříve se uklidní i situace kolem vás.
Příznivé dny: 4. února, 7. února.
Štír (24. 10. - 22. 11.)
Strategická kontrola
Tento týden se obejdete bez iluzí a střízlivě zhodnotíte své zdroje. Je to ideální čas pro přehodnocení toho, kam investujete svou energii i peníze. V komunikaci se však snažte být jemnější. Nátlak na ostatní a zkoušení jejich limitů by se vám mohlo vymstít. Pamatujte, že laskavý přístup vám tentokrát přinese mnohem hmatatelnější výsledky než neústupnost.
Příznivé dny: 5. února, 8. února.
Střelec (23. 11. - 21. 12.)
Čas zazářit
Budete středem pozornosti a vaše slova budou mít velkou váhu. Je to skvělé období pro změnu image nebo pro jakoukoli formu sebeprezentace. Jediné, na co si musíte dát pozor, je vaše peněženka. Impulzivní nákupy by vás mohly později mrzet. Pokud udržíte na uzdě své nákupní nálady, bude tento týden jedním z nejproduktivnějších v tomto roce.
Šťastné dny: 3. února, 6. února.
Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)
Energetický restart
Budete se zmítat mezi dvěma extrémy- touhou po absolutním tichu a samotě a obrovským přílivem energie k akci. Tento vnitřní rozpor však můžete využít ve svůj prospěch. Nespěchejte s činy, dokud nebudete mít jasno ve své vlastní hlavě. Jakmile dosáhnete vnitřní jistoty, vaše kroky budou naprosto přesné a efektivní.
Příznivé dny: 4. února, 5. února.
Vodnář (21. 1. - 19. 2.)
Týmová synergie
Týden bude o společných cílech a práci v kolektivu. Může dojít k drobným nedorozuměním, ale ta se rychle rozplynou, pokud nebudete ostatním vkládat do úst své domněnky. Události těchto dní vám jasně ukážou, kdo z vašich kolegů a přátel je s vámi skutečně na jedné lodi. Inspiraci najdete ve společných projektech, jen si jich na bedra nenaložte příliš.
Šťastné dny: 2. února, 8. února.
Ryby (20. 2. - 20. 3.)
Zdravé ambice
Cítíte, že máte na víc, a vaše okolí to začíná vnímat stejně. Je to vynikající doba pro zásadní rozhovory o vaší kariéře a budoucnosti. Klíčem k úspěchu je však naslouchání- hledejte partnerství. Nemusíte nic dokazovat slovy ani stresem, vaše činy a výsledky práce budou mluvit dostatečně hlasitě za vás.
Příznivé dny: 5. února, 6. února.