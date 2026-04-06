Horoskop pro všechna znamení na týden od 6. dubna: Kdo by měl šetřit energií a koho čekají osudová uvědomění?
6. 4. 2026 – 8:54 | Magazín | Žaneta Kaczko
Ubývající Měsíc nás učí trpělivosti a dokončování starých restů. Přečtěte si podrobnou předpověď pro všechna znamení a zjistěte, jaké dny pro vás budou v tomto týdnu ty nejúspěšnější.
Vstupujeme do týdne, kterému vládne ubývající Měsíc. Toto období není určeno pro bezhlavý útok na nové cíle nebo radikální životní zvraty. Naopak, vesmír nás nabádá k určitému „energetickému úklidu“. Je čas dokončit rozdělané projekty, uzavřít staré kapitoly a s lehkostí se zbavit všeho, co už ve vašem životě jen zabírá místo.
Beran
Tento týden pocítíte příliv vitality, ale buďte opatrní, ubývající Luna vám neumožní využít ji naplno. Pokud se pokusíte zvládnout vše najednou, hrozí vám zklamání. Prioritizujte. Dokončete odložené úkoly, což vám pomůže přehodnotit, které kontakty a zájmy jsou pro vás ještě přínosné a které už „zatuchly“. O víkendu vyrazte za kulturou, načerpáte tam novou inspiraci.
- Dobré dny: 7. a 11. duben.
Býk
Příští dny se ponesou ve znamení únavy. Nesnažte se lámat věci přes koleno a raději zvolněte. Paradoxně vám nejvíce pomůže soustředění na drobné domácí práce a úpravu jídelníčku. Čím více péče věnujete svému tělu a bezprostřednímu okolí, tím dříve najdete duševní klid. O víkendu se vyhněte sportu a raději v klidu hodnoťte své dosavadní úspěchy.
- Příznivé dny: 6. a 10. duben.
Blíženci
Vaše potřeba komunikace bude od pondělí velmi silná. Čeká vás týden plný zpráv a schůzek, ale mějte na paměti, že ne všechna spojenectví budou mít dlouhého trvání. Mezi 10. a 12. dubnem Luna přirozeně utne prázdné hovory. Pátek je ideální pro uzavření starých dohod. Sobotu a neděli věnujte digitálnímu detoxu a vyrazte do přírody.
- Příznivé dny: 8. a 12. duben.
Rak
Práce musí jít tentokrát stranou. Pocítíte silnou potřebu rodinného zázemí a bezpečí. Pokud můžete, zůstaňte co nejvíc doma. Upřímné, i když náročné rozhovory s blízkými vám pomohou ujasnit si vlastní přesvědčení a přinesou vám vnitřní harmonii. Víkend zasvěťte studiu nebo četbě; nové informace ve vás probudí skvělé nápady.
- Dobré dny: 6. a 12. duben.
Lev
Nyní máte šanci podívat se střízlivým pohledem na své plány z minulého měsíce. Než ale něco definitivně zrušíte, ujistěte se, že tím nezpůsobíte zbytečný konflikt, vztahy poškozené v tomto týdnu by se mohly hojit velmi dlouho. Druhá polovina týdne přeje úřadům a cestování. O víkendu nebuďte sami, váš šarm bude na vrcholu a snadno si získáte nové spojence.
- Příznivé dny: 7. a 9. duben.
Panna
Vaším hlavním tématem budou finance. Je nejvyšší čas zrevidovat rozpočet a splatit dluhy. Vyhněte se impulzivním nákupům, které by vás mohly učinit zranitelnými vůči manipulaci okolí. Zachovejte si chladnou hlavu a nepodléhejte nátlaku. Víkend prožijte v maximálním klidu a izolaci od rušivých vlivů.
- Příznivé dny: 6. a 11. duben.
Váhy
Vaše kreativita se probouzí k velké síle. Návštěva výstavy nebo motivační film mohou být tím pravým impulsem, který vás posune vpřed. Hledejte hloubku v tom, co vidíte, a nechte svůj vnitřní svět rozkvétat. O víkendu si dopřejte relaxaci podle svého gusta- ať už v dobré společnosti, nebo o samotě s knihou, obojí vám prospěje.
- Příznivé dny: 8. a 12. duben.
Štír
Soustřeďte se na své hlavní priority a nenechte se rozptylovat nepodstatnými detaily. I když vás ubývající Měsíc může trochu vyčerpávat, držte se svého „úsporného režimu“. O víkendu od sebe nečekejte žádné výkony. Užijte si prosté radosti života a kvalitní odpočinek, abyste načerpali životní energii.
- Šťastné dny: 7. a 10. duben.
Střelec
Ambice vám nechybí, ale pozor na vyhoření. Dělejte si pravidelné přestávky a netlačte na sebe. Naučte se delegovat úkoly a nesnažte se vše zvládnout sami. Klidný večer bude mít pro vaši psychiku větší hodnotu než další odškrtnutý úkol. O víkendu se vyhněte malicherným sporům s blízkými a raději se dívejte na širší souvislosti.
- Příznivé dny: 9. a 11. duben.
Kozoroh
Luna vám dává odvahu udělat si pořádek v dokumentech a obchodních vztazích. Nebojte se prosadit své znalosti a zkušenosti. V osobním životě nechte věci volně plynout a nic neuspěchávejte. Víkend si vyhraďte výhradně na regeneraci a zapomeňte na pracovní povinnosti.
- Příznivé dny: 6. a 8. duben.
Vodnář
Tento týden vám nastaví zrcadlo v oblasti přátelství. Možná zjistíte, že některé vztahy jsou jen povrchní. Důvěřujte své intuici více než líbivým slovům. V práci hledejte rovnováhu mezi svými nápady a zájmy týmu, ale nebojte se ozvat, pokud cítíte, že je to důležité. Víkend je ideální pro nákupy a radost z maličkostí.
- Dobré dny: 9. a 12. duben.
Ryby
Budete potřebovat disciplínu a jasnou strategii. Profesní rozvoj se nyní propojí s vaší domácí pohodou- jakmile si uklidíte doma, začnou se objevovat i přelomové pracovní nápady. Věnujte se reflexi svých dlouhodobých cílů. Víkend je skvělý pro plánování budoucnosti.
- Příznivé dny: 7. a 11. duben.