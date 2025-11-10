Dnes je pondělí 10. listopadu 2025., Svátek má Evžen
Počasí dnes 7°C Zataženo

Horoskop předpovídá týden, kdy svět zpomalí a srdce ztiší

10. 11. 2025 – 9:00 | Magazín | Natálie Kozak

Horoskop předpovídá týden, kdy svět zpomalí a srdce ztiší
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Tento listopadový týden se ponese ve znamení jemnosti, vnitřní upřímnosti a návratu k pocitům, které jsme možná odsunuli stranou. Touhy se zpomalí, vztahy projdou tichým přehodnocením a mnozí zjistí, že klid není slabost, ale nová síla.

Beran- Osvobození

Zastavte se. Vaše tělo i mysl potřebují prostor, aby mohly znovu naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Staré vzpomínky a nevyřčené pocity se mohou znovu objevit, ale ne proto, aby vás zranily, chtějí být pochopeny a uzavřeny. Dopřejte si chvíli klidu bez povinností a vypnutý telefon. Opravdová produktivita se rodí z klidu.

Šťastné dny: 11. a 14. listopadu.

Býk- Důvěra

Vyzařujete teplo, které přitahuje lidi kolem. Tento týden vám může přinést nové přátele nebo oživit staré vztahy, které měly hlubší smysl, než jste si připouštěli. Buďte otevření a sdílejte své sny, někdo ve vašem okolí vám může pomoci je proměnit ve skutečnost. Důvěřujte spojení, která přicházejí přirozeně.

Šťastné dny: 10. a 15. listopadu.

Blíženci- Ambice

Cítíte se plní nápadů a elánu. Vaše myšlenky mají teď sílu pohnout věcmi kupředu. Nebojte se projevit, napsat, říct nahlas, co máte na srdci. Komunikace je vaše nejsilnější zbraň, použijte ji s moudrostí. Pokud někdo kolem vás zpochybňuje vaše tempo, usmějte se a jděte dál.

Šťastné dny: 12. a 16. listopadu.

horoskop
Magazín
Astrologický průvodce vitalitou: Jak se v listopadu cítit silní a v pohodě

Rak- Moudrost

Tento týden vám dává šanci vnitřně i duševně vyrůst. Možná přijde výzva, která vás přiměje opustit pohodlí známého a zkusit něco nového. Cestujte, čtěte, mluvte s lidmi, kteří myslí jinak. Inspirace přijde, když ji nebudete hledat. A intuice vás povede přesně tam, kam máte jít.

Šťastné dny: 13. a 15. listopadu.

Lev- Proměna

Cítíte, že něco končí, ale zároveň začíná. To staré už neslouží a je čas pustit to s klidem. Změna není hrozba, ale přirozený rytmus života. Uvěřte, že tím, co odchází, děláte prostor pro nové světlo. Na konci týdne se může objevit znamení, které vám potvrdí, že jdete správným směrem.

Šťastné dny: 10. a 14. listopadu.

Panna- Partnerství

Vztahy se dostávají do centra dění ať už jde o práci, přátelství nebo lásku. Uvidíte jasněji, kdo k vám patří a kdo ne. Nebojte se otevřené konverzace, i když bude nepohodlná. Upřímnost teď léčí víc než taktika. Naučte se sdílet, ale neztratit přitom sami sebe.

Šťastné dny: 11. a 13. listopadu.

Váhy- Rovnováha

Znovu objevujete klid a strukturu. Všední dny se začnou skládat do příjemnějšího rytmu, tělo i mysl si řeknou o péči. Tento týden je vhodný k malým změnám v každodenním režimu- více spánku, pohyb, zdravější jídlo. Ve vztazích vás čeká harmonie, pokud nebudete tlačit na dokonalost.

Šťastné dny: 12. a 15. listopadu.

Štír- Lehkost

Po náročných týdnech přichází uvolnění. Cítíte, že se můžete nadechnout, smát se a znovu si užít obyčejné radosti. Kreativita, flirt, umění- všechno, co vás naplňuje, má teď zelenou. Nepotlačujte spontánnost a nebojte se být sami sebou. Právě teď jste nejautentičtější.

Šťastné dny: 10. a 16. listopadu.

Střelec- Domov

Vaše energie se stáčí dovnitř, k rodině, ke kořenům, k místům, kde se cítíte v bezpečí. Uspořádejte si prostor, uvařte něco pro blízké, dejte svému domovu teplo. Staré vzpomínky se mohou ozvat, ale tentokrát s uzdravující silou. Místo návratu k bolesti z nich udělejte poučení.

Šťastné dny: 11. a 13. listopadu.

Kozoroh- Vyjádření

Vaše slova mají nyní váhu. Tento týden přináší prostor k tomu, abyste řekli nahlas, co už dlouho cítíte v práci, v lásce i ve svém nitru. Vaše jasnost a autenticita otevřou dveře novým možnostem. Pište, mluvte, tvořte. Svět vás chce slyšet.

Šťastné dny: 12. a 14. listopadu.

Křivky
Zpravodajství
Přitažlivost, kterou nelze přehlédnout: důvody, proč muži zbožňují ženy s křivkami

Vodnář- Sebeúcta

Zastavte se a uvědomte si, kolik jste toho zvládli. Často hledáte nové výzvy, ale tentokrát je vaší úlohou ocenit, co už jste dokázali. Možná přichází příležitost vydělat nebo stabilizovat své finance, ale skutečná hodnota leží ve vás samotných. Sebevědomí je teď váš největší magnet.

Šťastné dny: 13. a 16. listopadu.

Ryby- Začátek

Cítíte, že se něco probouzí. Možná v lásce, možná v práci, možná v duši. Tento týden přináší jemné znovuzrození. Inspirace přichází z míst, odkud byste ji nečekali. Nebojte se zazářit, mluvit o svých nápadech a jít za nimi. I malý krok vpřed může otevřít velké dveře.

Šťastné dny: 11. a 15. listopadu.

Tagy:
slunce hvezdy planety horoskop znamení zvěrokruhu
Zdroje:
cafeastrology.com, astrologyking.com, astrology.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Inter Milán se výhrou nad Laziem dostal do čela ligy, AS Řím je o skóre druhý

Následující článek

Monstrum velké jako Eiffelovka. Čína spouští jednu z největších elektráren planety

Nejnovější články