Horoskop předpovídá týden, kdy svět zpomalí a srdce ztiší
10. 11. 2025 – 9:00 | Magazín | Natálie Kozak
Tento listopadový týden se ponese ve znamení jemnosti, vnitřní upřímnosti a návratu k pocitům, které jsme možná odsunuli stranou. Touhy se zpomalí, vztahy projdou tichým přehodnocením a mnozí zjistí, že klid není slabost, ale nová síla.
Beran- Osvobození
Zastavte se. Vaše tělo i mysl potřebují prostor, aby mohly znovu naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Staré vzpomínky a nevyřčené pocity se mohou znovu objevit, ale ne proto, aby vás zranily, chtějí být pochopeny a uzavřeny. Dopřejte si chvíli klidu bez povinností a vypnutý telefon. Opravdová produktivita se rodí z klidu.
Šťastné dny: 11. a 14. listopadu.
Býk- Důvěra
Vyzařujete teplo, které přitahuje lidi kolem. Tento týden vám může přinést nové přátele nebo oživit staré vztahy, které měly hlubší smysl, než jste si připouštěli. Buďte otevření a sdílejte své sny, někdo ve vašem okolí vám může pomoci je proměnit ve skutečnost. Důvěřujte spojení, která přicházejí přirozeně.
Šťastné dny: 10. a 15. listopadu.
Blíženci- Ambice
Cítíte se plní nápadů a elánu. Vaše myšlenky mají teď sílu pohnout věcmi kupředu. Nebojte se projevit, napsat, říct nahlas, co máte na srdci. Komunikace je vaše nejsilnější zbraň, použijte ji s moudrostí. Pokud někdo kolem vás zpochybňuje vaše tempo, usmějte se a jděte dál.
Šťastné dny: 12. a 16. listopadu.
Rak- Moudrost
Tento týden vám dává šanci vnitřně i duševně vyrůst. Možná přijde výzva, která vás přiměje opustit pohodlí známého a zkusit něco nového. Cestujte, čtěte, mluvte s lidmi, kteří myslí jinak. Inspirace přijde, když ji nebudete hledat. A intuice vás povede přesně tam, kam máte jít.
Šťastné dny: 13. a 15. listopadu.
Lev- Proměna
Cítíte, že něco končí, ale zároveň začíná. To staré už neslouží a je čas pustit to s klidem. Změna není hrozba, ale přirozený rytmus života. Uvěřte, že tím, co odchází, děláte prostor pro nové světlo. Na konci týdne se může objevit znamení, které vám potvrdí, že jdete správným směrem.
Šťastné dny: 10. a 14. listopadu.
Panna- Partnerství
Vztahy se dostávají do centra dění ať už jde o práci, přátelství nebo lásku. Uvidíte jasněji, kdo k vám patří a kdo ne. Nebojte se otevřené konverzace, i když bude nepohodlná. Upřímnost teď léčí víc než taktika. Naučte se sdílet, ale neztratit přitom sami sebe.
Šťastné dny: 11. a 13. listopadu.
Váhy- Rovnováha
Znovu objevujete klid a strukturu. Všední dny se začnou skládat do příjemnějšího rytmu, tělo i mysl si řeknou o péči. Tento týden je vhodný k malým změnám v každodenním režimu- více spánku, pohyb, zdravější jídlo. Ve vztazích vás čeká harmonie, pokud nebudete tlačit na dokonalost.
Šťastné dny: 12. a 15. listopadu.
Štír- Lehkost
Po náročných týdnech přichází uvolnění. Cítíte, že se můžete nadechnout, smát se a znovu si užít obyčejné radosti. Kreativita, flirt, umění- všechno, co vás naplňuje, má teď zelenou. Nepotlačujte spontánnost a nebojte se být sami sebou. Právě teď jste nejautentičtější.
Šťastné dny: 10. a 16. listopadu.
Střelec- Domov
Vaše energie se stáčí dovnitř, k rodině, ke kořenům, k místům, kde se cítíte v bezpečí. Uspořádejte si prostor, uvařte něco pro blízké, dejte svému domovu teplo. Staré vzpomínky se mohou ozvat, ale tentokrát s uzdravující silou. Místo návratu k bolesti z nich udělejte poučení.
Šťastné dny: 11. a 13. listopadu.
Kozoroh- Vyjádření
Vaše slova mají nyní váhu. Tento týden přináší prostor k tomu, abyste řekli nahlas, co už dlouho cítíte v práci, v lásce i ve svém nitru. Vaše jasnost a autenticita otevřou dveře novým možnostem. Pište, mluvte, tvořte. Svět vás chce slyšet.
Šťastné dny: 12. a 14. listopadu.
Vodnář- Sebeúcta
Zastavte se a uvědomte si, kolik jste toho zvládli. Často hledáte nové výzvy, ale tentokrát je vaší úlohou ocenit, co už jste dokázali. Možná přichází příležitost vydělat nebo stabilizovat své finance, ale skutečná hodnota leží ve vás samotných. Sebevědomí je teď váš největší magnet.
Šťastné dny: 13. a 16. listopadu.
Ryby- Začátek
Cítíte, že se něco probouzí. Možná v lásce, možná v práci, možná v duši. Tento týden přináší jemné znovuzrození. Inspirace přichází z míst, odkud byste ji nečekali. Nebojte se zazářit, mluvit o svých nápadech a jít za nimi. I malý krok vpřed může otevřít velké dveře.
Šťastné dny: 11. a 15. listopadu.