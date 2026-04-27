Horoskop na týden od 27. dubna do 3. května pro všechna znamení
27. 4. 2026 – 8:06 | Magazín | Žaneta Kaczko
Připravte se na emocionální i finanční vrchol jara. Týden od 27. dubna ovlivní dorůstající Měsíc, který vyvrcholí prvomájovým úplňkem na ose Býk-Štír. Pro která znamení to znamená šanci na zisk a kdo by si měl raději hlídat rodinný rozpočet?
Vstupujeme do týdne, který bude postupně gradovat. Až do čtvrtka nás doprovází dorůstající Měsíc, jehož energie vyvrcholí 1. května silným úplňkem na ose Býk-Štír. Tento moment otevře především otázky financí, majetku a stability. Je to ideální čas na revizi vašich zdrojů- nejen těch na bankovním účtu, ale i těch vnitřních. Zastavte se a zhodnoťte, kde zbytečně plýtváte energií a kde se vám naopak bohatě vrací.
Beran
Tento týden vás může potkat situace, která vyprovokuje vaši potřebu agresivně hájit své názory. Buďte však opatrní. Vzhledem k silné koncentraci planet ve vašem znamení může být překonávání sebe sama náročné. Než se pustíte do slovních bitev, zkuste energii přesměrovat do sportu. Fyzická aktivita vám pomůže vidět věci s odstupem.
Příznivé dny: 2. 5., 3. 5.
Býk
Čekají vás napjaté dny, kdy úplněk ve vašem znamení prověří vaši vůli i pracovní nasazení. Téma zdrojů a peněz bude s blížícím se čtvrtkem velmi aktuální. Nezoufejte však, je to šance opustit staré vzorce. Víkend věnujte klidnému plánování budoucnosti a cest, po kterých vaše srdce touží.
Příznivé dny: 27. 4., 28. 4.
Blíženci
Úplněk může zamávat s vaším sebevědomím i zdravím. Pozornost bude vyžadovat i vaše rodina- někdo blízký může potřebovat pomoc, ať už finanční, nebo jen upřímný rozhovor. Jednejte okamžitě, jakmile zachytíte varovné signály. Víkend slibuje osvěžení stávajících vztahů nebo zajímavá nová seznámení.
Příznivé dny: 28. 4., 2. 5.
Rak
Navzdory bouřlivým vibracím okolí si udržíte klid a racionální pohled. Pokud vás v polovině týdne přepadne touha po vylepšování domova, držte se při zemi, radikální změny by vás brzy omrzely. Svou kreativitu raději o víkendu nasměrujte do kuchyně a zkuste připravit nějaký neobvyklý pokrm.
Příznivé dny: 27. 4., 2. 5.
Lev
Připravte se na zvýšené tempo, více cestování i komunikace. Buďte pozorní na silnicích i při jednáních. Před 1. květnem si udělejte pořádek ve výdajích a vytvořte si finanční rezervu. Pokud plánujete žádat o povýšení, teď je čas na přípravu argumentů. Víkend prožijte v maximálním klidu.
Příznivé dny: 28. 4., 3. 5.
Panna
Zaměřte se na své tělo, jeho mobilitu a pružnost. Aktivní procházky nebo cvičení vám pomohou získat větší stabilitu, kterou využijete po 1. květnu, kdy se do popředí dostanou finance. Pevná rozhodnutí vás zbaví obav. Víkend je jako stvořený pro učení se něčemu novému nebo plánování tras budoucích cest.
Příznivé dny: 27. 4., 2. 5.
Váhy
Čeká vás velmi rušný týden, hlavně ve středu a ve čtvrtek. Bude těžké odlišit seriózní nabídky od těch pochybných. Nespěchejte a buďte puntičkářští. Nenechte se hned okouzlit novými tvářemi. Víkend věnujte kultuře- návštěva divadla nebo výstavy vás může inspirovat k nečekaným myšlenkám.
Příznivé dny: 27. 4., 3. 5.
Štír
Většina týdne proběhne v poklidu, ale po úplňku očekávejte příval emocí. Mohou se objevit pochybnosti o sobě nebo zklamání z kolegů. Nedělejte ukvapené závěry. Najděte si čas na jógu nebo dechová cvičení, která vám pomohou podívat se na celou situaci s chladnou hlavou.
Příznivé dny: 27. 4., 28. 4.
Střelec
Klíčem k vašemu úspěchu bude tento týden rovnováha a priority. Nepřetěžujte se a neslibujte věci, které nemůžete splnit. Nebojte se požádat o pomoc. Po 1. květnu se zaměřte na svůj duchovní růst a zdraví- hledejte zdroje, které vás skutečně nabíjejí pozitivní energií.
Příznivé dny: 27. 4., 2. 5.
Kozoroh
Úplněk vás může vtáhnout do víru úzkostí a neklidu, což pocítíte už od úterý. Snažte se o maximální sebeovládání a hledejte kompromisy, abyste se vyhnuli zbytečným konfrontacím. Vše řešte s chladnou hlavou a víkend zasvěťte sladkému nicnedělání, abyste zregenerovali.
Příznivé dny: 27. 4., 2. 5.
Vodnář
Ať už se objeví jakékoliv překážky, překonáte je s lehkostí díky své přizpůsobivosti. Vyhněte se ale zbytečnému riskování a dobrodružstvím, která by vám mohla spíše uškodit. Raději začněte s blížícím se víkendem plánovat svou vysněnou dovolenou, můžete narazit na skvělé nabídky.
Příznivé dny: 27. 4., 3. 5.
Ryby
Tento týden vás donutí vyřešit si osobní záležitosti a interakce s druhými lidmi. Bude to stát hodně energie, ale jakmile tyto uzly rozpletete, pocítíte obrovskou lehkost a inspiraci. Neodkládejte důležité rozhovory. O víkendu se věnujte svému oblíbenému koníčku, který vám pomůže utišit mysl.
Příznivé dny: 28. 4., 2. 5.