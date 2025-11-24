Horoskop na týden od 24. do 30. listopadu: karta ztráty a karta naděje
24. 11. 2025 – 9:32 | Magazín | Natálie Kozak
Výklad pro poslední listopadový týden se nese v barvách bilancování a tiché proměny. Hlavní karta naznačuje, že mnozí z nás budou stát na křižovatce mezi tím, co ztrácí sílu, a tím, co ji může nahradit. Je to čas jemné inventury duše a malých kroků směrem k větší lehkosti.
Beran
Vzpomínky se mohou ozvat jako echo minulosti. Možná vás bude tížit, že něco „nevyšlo“. Ale právě v tomto napětí se skrývá šance: odhodlat se udělat krok vpřed, i když není vidět hned celý horizont. Pokud komunikujete s partnerem či partnerkou, zkuste formulovat, co skutečně cítíte. V práci může přijít situace, kdy bude třeba uznat malou chybu. Právě toto uznání vás může osvobodit.
Býk
Tento týden možná pocítíte tíhu starších rozhodnutí, která jste „někdy“ odložili. Ale není třeba paniky, energie vás volá k tomu, abyste se znovu spojili s tím, co vám dělá radost, co jste nenápadně odložili. Ve vztahu nezůstávejte u mlčení; drobný dialog může rozpustit led. V oblasti financí či práce zkuste udělat inventuru: co funguje, co mohu změnit.
Blíženci
Ve vašem světě slov, myšlenek a kontaktů se může objevit situace, která vás vyzve ke ztišení. Není to chyba, jen signál, že je čas naslouchat i tomu, co nejde vyřknout. V oblasti vztahů otevřete téma, které jste odkládali. Ve pracovním životě pojmenujte, co jste cítili, že „není v pořádku“, a zvažte, zda to nepřetvořit.
Rak
Emocionální radar bude citlivý, možná více vnímáte energii, která zůstává za uzavřenými dveřmi. Ve vztahu- pokud se vracíte k tomu, co vám dříve způsobilo bolest, nechte to projít; nemusíte hned měnit minulost, ale můžete změnit svůj postoj k ní. V práci či financích neodhazujte ztráty, ale zkoumejte: co zůstalo? Co se dá obnovit?
Lev
Energeticky byste mohli pocítit poněkud smutnější ladění, možná vás překvapí vlastní reakce. Ale i toto je dar. Výzva: najít v sobě to, co stále hoří. Ve vztahu prosím, nepodceňujte malé kroky jako úsměv, dotek, upřímné „omlouvám se“. V pracovním či společenském životě se nebojte říci: „To už u mě nefunguje“.
Panna
Tento týden může vyplout na povrch to, co jste dlouho potlačovali, jako drobná nespokojenost, stesky, které jste nechtěli slyšet. Místo útěku zkuste vstoupit do dialogu s tím, co cítíte. Ve vztahu nesuďte ani partnera, ani sebe; hledejte cestu pochopení. V pracovním či finančním směru možná narazíte na situaci, kdy bude vhodné uzavřít jednu kapitolu a otevřít jinou.
Váhy
U vás by mohla přijít chvíle, kdy vyplyne na povrch starší dilema: „Je to správné?“ nebo „Co mi to přináší?“ Ve vztahu můžete cítit potřebu jasnější hranice, ale pozor, buďte jemní, ne tvrdí. V kariéře či financích si nastavte kritéria: co je pro mě hodnotné? Kde nemíním už investovat své síly?
Štír
Může se u vás prohloubit vnitřní intuice. Jde o chvíli, kdy vám vaše vnitřní moudrost může ukázat, co stojí za bolesti i neúspěchy. Ve vztahu se nebojte být zranitelní, právě tím otevíráte prostor pro opravdovou blízkost. Pokud jste se v práci cítili přetížení, zaměřte se na to, co můžete změnit hned, třeba maličkost, ale se silným dopadem.
Střelec
Pro vás možná nastane chvíle „zastavení“ s nástupem melancholie, která vás přinutí přehodnotit tempo. Ve vztahu se místo honby za zážitkem zeptejte: „Co mě opravdu drží?“ V pracovním či finančním směru možná uslyšíte „ne“ nebo uvidíte, že něco nefunguje. To je dobrá zpráva, získáváte prostor vybrat si jinak.
Kozoroh
Vy, kteří stavíte, budujete, plánujete dlouhodobě- v tomto týdnu je vhodné udělat krok zpátky a podívat se na konstrukci, kterou tvoříte. Ve vztahu zkuste poznat, co dává smysl a co působí jako zátěž. V profesní oblasti vám analýza odhalí části „stavby“, které unavují víc než inspirují.
Vodnář
Vaše mysl často hledí dopředu, ale teď vás vesmír vyzývá zpět: k tomu, co jste opustili, vezli, nezamáčkli. Ve vztahu otevřete téma, o kterém jste „říkali, že ještě jednou proberete“. V práci se možná objeví šance, která vzešla právě z něčeho, co jste považovali za „ukončené“.
Ryby
Vaše vnímání bude jemnější, barvy života tlumenější, to ale neznamená méně živé. Vztahy- mohou se objevit vzpomínky, které vyžadují, abyste je uznali. Finance/profese- nezůstávejte u litanie „mohlo být“. Sledujte: co ještě držím? A co jsem ochoten/ochotna pustit?