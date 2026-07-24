Horor po koupi domu. Nový majitel uvnitř našel pozůstatky tří mrtvých
24. 7. 2026 – 9:22 | Magazín | Alex Vávra
Měl to být výhodný obchod za miliony korun. Když ale nový majitel poprvé vstoupil do domu zakoupeného v exekuční dražbě, čekal ho šok, který připomínal scénu z hororu. Uvnitř našel kosterní pozůstatky tří lidí a celý případ nyní zaměstnává policii i soudy.
Představte si, že vydražíte vysněný rodinný dům za cenu výrazně nižší, než je jeho skutečná hodnota. Zaplatíte více než 11 milionů korun, převezmete klíče a těšíte se na první prohlídku svého nového domova. Místo prázdných pokojů nebo starého nábytku vás ale za dveřmi čeká něco, co připomíná scénář hororového filmu. Přesně takový šok zažil Američan Edward Marchion, který v domě zakoupeném v exekuční dražbě objevil kosterní pozůstatky tří lidí. Případ nyní vyšetřuje policie a právníci nevylučují, že celá dražba bude nakonec zneplatněna.
Dům za miliony skrýval tajemství, které nikdo nečekal
Edward Marchion si letos v červnu koupil čtyřpokojový dům v Burlingtonu v americkém státě Connecticut. V exekuční dražbě za něj zaplatil 525 tisíc dolarů, tedy přibližně 11,3 milionu korun. Na první pohled šlo o výhodný obchod. Nemovitost s pozemkem o rozloze více než 8 000 metrů čtverečních, terasou a vířivkou měla odhadovanou hodnotu kolem 650 tisíc dolarů, tedy téměř 14 milionů korun.
Háček spočíval v jediné podmínce. Dům se prodával ve stavu jak stojí a leží a nikdo z dražitelů nesměl před koupí nahlédnout dovnitř. Zájemci si mohli prohlédnout pouze exteriér a museli počítat s tím, že skutečný stav interiéru zjistí až po převzetí nemovitosti.
Po několika kolech přihazování se Marchion stal vítězem dražby. Složil zálohu přibližně 1,8 milionu korun a těšil se, že získal nemovitost hluboko pod cenou. Jenže když poprvé odemkl dveře a vstoupil dovnitř, okamžitě pochopil, že na tento den nikdy nezapomene. Uvnitř domu objevil kosterní pozůstatky tří lidí.
Okamžitě zavolal policii, která nález potvrdila. Vyšetřovatelé později oznámili, že dvě z obětí již identifikovali. Šlo o Sally Anne Cashovou, které by tento týden bylo 54 let, a jejího syna Briana, jenž by tento měsíc oslavil 23. narozeniny. Totožnost třetí osoby zatím potvrzena nebyla a odborníci pokračují v analýze DNA.
Největší záhadou zůstává, jak všichni tři zemřeli a jak dlouho jejich těla v domě ležela. Policie zatím uvedla, že nic nenasvědčuje násilnému trestnému činu ani tomu, že by veřejnosti hrozilo jakékoli nebezpečí. Hasiči navíc po nálezu prověřili možnost otravy oxidem uhelnatým, testy ale byly negativní.
Zarostlá zahrada, zmizelí majitelé a otázky, na které nikdo nezná odpověď
Soudní dokumenty ukazují, že Sally Anne Cashová koupila dům společně se svým manželem Paulem v roce 2019. Koncem roku 2024 však přestali splácet hypotéku ve výši zhruba 65 tisíc korun měsíčně. Po několika měsících banka zahájila exekuční řízení, ale majitelé na žádné výzvy nereagovali.
Soudní vykonavatel Grant S. Carragher později popsal, že najít samotnou nemovitost bylo překvapivě obtížné. Zahrada byla natolik zarostlá, že téměř zakrývala příjezdovou cestu.
„Musel jsem přelézt balkon, abych se dostal ke dveřím. Stromy byly tak přerostlé, že po normální cestě se dovnitř nedalo dostat,“ popsal.
Na zvonění ani klepání nikdo nereagoval. Jeden ze sousedů mu navíc řekl, že majitele domu neviděl už několik let. Přesto se dražba uskutečnila. Stejně jako u většiny podobných prodejů totiž zákon neukládá majitelům povinnost vpustit potenciální kupce dovnitř. Dražitelé tak často kupují nemovitost doslova naslepo. Po zveřejnění případu se začala ozývat kritika. Místní obyvatelé nechápou, jak mohl být dům prodán, aniž by někdo alespoň ověřil, co se uvnitř nachází.
Ještě větší komplikace ale mohou teprve přijít. Právník Christopher Thogmartin, kterého soud pověřil dohledem nad dražbou, upozornil, že nalezená těla byla ve velmi pokročilém stadiu rozkladu. Pokud se ukáže, že některá z obětí zemřela ještě před dokončením exekučního řízení, může být zpochybněna platnost celé dražby.
Marchion proto požádal soud, aby dokončení převodu domu odložil až do uzavření policejního vyšetřování. Současně existuje možnost, že dostane zpět zálohu ve výši přibližně 1,8 milionu korun, pokud bude prodej zrušen.
Celý případ působí jako zápletka kriminálního thrilleru, přesto jde o skutečnou událost. Z domu, který měl představovat výhodnou investici a nový začátek, se během několika okamžiků stalo místo obestřené smrtí a nezodpovězenými otázkami. A zatímco policie pokračuje ve vyšetřování, nový majitel stále neví, zda se někdy skutečně stane vlastníkem nemovitosti, nebo zda jeho životní obchod skončí jako jedna z nejbizarnějších realitních kauz posledních let.