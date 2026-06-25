Horké noci nemají šanci: Action prodává zbraň proti vedru za pár stovek, jinde přitom stojí tisíce
25. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Blíží se extrémní vedra a s nimi i tropické, propocené noci. Oblíbený řetězec Action nabízí způsob, jak je překonat v klidu a pohodlí.
Snad nikdo nemohl přehlédnout, že prakticky všechny meteorologické služby bijí na poplach: Blíží se telpoty, které budou atakovat 40 °C, což už jsou čísla, která jsou nejen nepříjemná, ale také regulérně nebezpečná.
S denním peklem přijde i noční horko a to pro většinu z nás znamená jediné: Nekonečné převalování na propoceném prostěradle a nepolevující tepelný tlak, protože se člověk zkrátka pořádně nevyspí.
Oblíbený diskontní řetězec Action zařadil do nového letáku elegantní řešení: Speciální chladivý polštář, který slibuje příjemnou noční úlevu. A nevypálí vám přitom díru do peněženky, protože stojí pouhých 199 korun.
Princip není žádnou novinkou: Chladivé polštáře zpravidla kombinují náplň z paměťové pěny s vrstvou hydrogelu, který příjemně ochladí pokožku, když na něj ulehnete. Mozek dostane signál k odpočinku a snáze přejde do plného spánku.
Nabídka z Actionu tak sama o sobě není žádnou revolucí, ale stojí za řeč především kvůli ceně: Za prémiové modely chladících polštářů necháte v obchodních domech nemalé peníze (třeba lepší modely v Jysku stojí klidně tři tisíce, ortopedické kusy od Dormea pak klidně ještě víc), ony dvě stovky pak v porovnání najednou zní jako úplná pohádka.
Nízká cena ale samozřejmě znamená nutnost počítat s jistými kompromisy: Orto polštáře za tisíce nabízí špičkovou paměťovou pěnu, která vás perfektně podepře, polštář z Actionu je prostě a dobře měkká poduška s bonusem.
Zároveň je nutné si uvědomit, že se jedná o příjemné, ale mírné zchlazení gelem: Nečekejte tedy od polštáře zimu, jak kdybyste si u hlavy pustili klimatizaci. Chladivý efekt vydrží tak půl hodiny, než gel naplní své termodynamické možnosti a je potřeba ho zase nechat vychladnout.
Což je ale naprosto dostatečná doba k pohodlnému usnutí. Sečteno a podtrženo: Nečekejte zázraky prémiových zdravotních pomůcek, ale jako sezónní první pomoc proti nadcházejícímu čtyřicetistupňovému peklu zafunguje na jedničku.