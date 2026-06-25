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Horké noci nemají šanci: Action prodává zbraň proti vedru za pár stovek, jinde přitom stojí tisíce

25. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | BS

Horké noci nemají šanci: Action prodává zbraň proti vedru za pár stovek, jinde přitom stojí tisíce
zdroj: Freepik
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Blíží se extrémní vedra a s nimi i tropické, propocené noci. Oblíbený řetězec Action nabízí způsob, jak je překonat v klidu a pohodlí.

Snad nikdo nemohl přehlédnout, že prakticky všechny meteorologické služby bijí na poplach: Blíží se telpoty, které budou atakovat 40 °C, což už jsou čísla, která jsou nejen nepříjemná, ale také regulérně nebezpečná.

S denním peklem přijde i noční horko a to pro většinu z nás znamená jediné: Nekonečné převalování na propoceném prostěradle a nepolevující tepelný tlak, protože se člověk zkrátka pořádně nevyspí. 

Oblíbený diskontní řetězec Action zařadil do nového letáku elegantní řešení: Speciální chladivý polštář, který slibuje příjemnou noční úlevu. A nevypálí vám přitom díru do peněženky, protože stojí pouhých 199 korun.

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Princip není žádnou novinkou: Chladivé polštáře zpravidla kombinují náplň z paměťové pěny s vrstvou hydrogelu, který příjemně ochladí pokožku, když na něj ulehnete. Mozek dostane signál k odpočinku a snáze přejde do plného spánku.

Nabídka z Actionu tak sama o sobě není žádnou revolucí, ale stojí za řeč především kvůli ceně: Za prémiové modely chladících polštářů necháte v obchodních domech nemalé peníze (třeba lepší modely v Jysku stojí klidně tři tisíce, ortopedické kusy od Dormea pak klidně ještě víc), ony dvě stovky pak v porovnání najednou zní jako úplná pohádka.

Nízká cena ale samozřejmě znamená nutnost počítat s jistými kompromisy: Orto polštáře za tisíce nabízí špičkovou paměťovou pěnu, která vás perfektně podepře, polštář z Actionu je prostě a dobře měkká poduška s bonusem. 

Zároveň je nutné si uvědomit, že se jedná o příjemné, ale mírné zchlazení gelem: Nečekejte tedy od polštáře zimu, jak kdybyste si u hlavy pustili klimatizaci. Chladivý efekt vydrží tak půl hodiny, než gel naplní své termodynamické možnosti a je potřeba ho zase nechat vychladnout.

Což je ale naprosto dostatečná doba k pohodlnému usnutí. Sečteno a podtrženo: Nečekejte zázraky prémiových zdravotních pomůcek, ale jako sezónní první pomoc proti nadcházejícímu čtyřicetistupňovému peklu zafunguje na jedničku.

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Tagy:
ochlazeni horko vedro sleva akce levné chlazení Action
Zdroje:
Vlastní, Action, JYSK
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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