Honza Dědek u konkurence! Potvrzeno: Celých 7 pádů už zadarmo neuvidíte
29. 7. 2026 – 17:35 | Magazín | Jana Strážníková
Několik měsíců se spekulovalo, kde skončí jedna z nejsledovanějších českých talk show. Teď je jasno: 7 pádů Honzy Dědka se od září stěhují na Televizi Seznam. Moderátor tak po neshodě s Primou míří rovnou ke konkurenci. A to nebude jediná věc, která bude jinak.
„S TV Prima jsme se nedohodli"
První rána přišla už na konci května. Dědek tehdy na Instagramu oznámil, že jeho pořad na Primě po podzimní sezoně nepokračuje.
„S TV Prima jsme se nedohodli na další spolupráci," napsal stručně. Nabídku přesunout show na Prima COOL podle iROZHLASu odmítl.
Televize to zdůvodnila nedostatkem vysílacího prostoru. Přednost prý dostaly jiné pořady — jmenovitě show Jana Krause a nová U Adely se slovenskou moderátorkou Adelou Vinczeovou.
Sám Dědek to později komentoval smířlivě, ale bez iluzí: „Byznys, změny ve vedení, možná omlazování," shrnul rozhodnutí televize a dodal: „Na každém konci je hezké, že něco nového začíná."
V podcastu Čestmíra Strakatého pak poprvé popsal, jak omezený byl při výběru hostů. Koho konkrétně nesměl pozvat, ale říct nechtěl.
Od září na Televizi Seznam
A nyní už máme černé na bílém: Talk show se od září přesouvá na Televizi Seznam, jak potvrdila stanice na svém blogu.
„Zařazení této talk show je důležitým krokem v rozvoji původní tvorby Televize Seznam," uvedl ředitel Ivan Mikula.
Natáčet se bude v pražském Divadle Metro na Národní třídě, kde pro pořad postavili zcela novou scénu.
„Nová scéna je komornější. Hosté by měli mít pocit, že jsou na návštěvě," popsal serveru MediaGuru Dědek.
Kampaň k novému seriálu odstartuje 11. srpna, mezi prvními hosty se objeví Stanislava Jachnická nebo hokejista Radko Gudas s dcerou Leontýnou.
V televizi uvidíte necelou polovinu. Zbytek jen s peněženkou
Jeden „detail“ ale fanoušky nepotěší. To, co poběží na Televizi Seznam, bude jen padesátiminutový sestřih — podle MediaGuru „necelá polovina" toho, co se natočí. Kompletní díly v přibližně dvouhodinové stopáži zůstanou za placenou bránou na platformách Forendors a HeroHero.
Kdo tedy chce vidět celý rozhovor tak, jak byl natočený, bude muset solit na dřevo. Zdarma zůstává zmíněný televizní sestřih.
Tak či tak, Sedm pádů má za sebou pozoruhodnou cestu. Vznikly v lednu 2011 jako amatérský projekt na YouTube, který sledovaly přinejlepším desítky lidí. V roce 2020 je převzala Prima, natáčelo se ve Švandově divadle a sledovanost postupně vyrostla až k milionu zhlédnutí na jeden díl.
Po šesti letech na Primě tak Dědek začíná potřetí — a znovu jinde.