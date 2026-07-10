Hollywoodská rozhodnutí, která šokují dodnes. Těchto osm hvězd odmítlo ikonické filmové role
10. 7. 2026 – 5:43 | Zpravodajství | Alex Vávra
Jen málokteré rozhodnutí dokáže změnit dějiny filmu tolik jako odmítnutá role. Některé z nejikoničtějších postav Hollywoodu totiž původně měly ztvárnit úplně jiné hvězdy. Podívejte se na sedm slavných herců, kteří řekli „ne“ rolím, jež se později staly legendárními.
Existují role, které se natolik srostly se svými představiteli, že je dnes prakticky nemožné představit si v nich někoho jiného. Harrison Ford jako Han Solo, Ian McKellen jako Gandalf nebo Keanu Reeves jako Neo jsou výkony, které definovaly celé filmové série i kariéry samotných herců. Jenže historie mohla vypadat úplně jinak. Mnoho ikonických postav bylo nejprve nabídnuto jiným hvězdám, které je z různých důvodů odmítly. A některá z těchto rozhodnutí patří k největším „co kdyby“ v dějinách Hollywoodu.
Al Pacino
Jen krátce poté, co zazářil ve filmech Kmotr, Serpico nebo Psí odpoledne, dostal Al Pacino nabídku zahrát si Hana Sola v prvních Star Wars. Nabídka byla mimořádně lukrativní, ale Pacino ji odmítl z prostého důvodu – scénář mu nedával smysl. Později přiznal, že si dokonce nechal poradit od svého přítele a hereckého mentora Charlieho Laughtona, který se v textu také nedokázal zorientovat.
Pacino proto nabídku odmítl, přestože šlo o jednu z největších příležitostí tehdejšího Hollywoodu. Role nakonec připadla Harrisonu Fordovi, jenž byl původně přizván pouze jako herec, který při konkurzech předčítal dialogy ostatním uchazečům. George Lucas ale rychle pochopil, že právě Ford je tím pravým. Pacino později s humorem poznamenal, že odmítnutím Star Wars vlastně „udělal kariéru Harrisonu Fordovi“.
Jodie Foster
Než se Carrie Fisher stala nezapomenutelnou princeznou Leiou, byla role nabídnuta tehdy třináctileté Jodie Foster. Studio tehdy hledalo mladší představitelku ikonické hrdinky a Foster dokonce absolvovala kamerové zkoušky. Nakonec však musela nabídku odmítnout kvůli smluvním závazkům vůči společnosti Disney, kde už natáčela jiný film.
Sama později přiznala, že svého rozhodnutí nelituje a že Carrie Fisher byla pro Leiu ideální volbou. Ironií osudu si Foster o několik let později spravila chuť, když přijala roli Clarice Starlingové v Mlčení jehňátek, za kterou získala Oscara.
Sean Connery
Když Peter Jackson připravoval filmovou trilogii Pán prstenů, chtěl do role Gandalfa získat Seana Conneryho. Nabídka byla mimořádně štědrá – 30 milionů dolarů a navíc podíl z celosvětových tržeb. Vzhledem k tomu, že trilogie vydělala téměř tři miliardy dolarů, mohl Connery přijít o jednu z největších výplat v historii filmu.
Legendární představitel Jamese Bonda však fantasy světu nikdy nepřišel na chuť. Později prohlásil, že si přečetl knihu, scénář i zhlédl hotový film, ale příběhu stejně nerozuměl. Jackson dnes přiznává, že si už nedokáže představit nikoho jiného než Iana McKellena, jehož výkon se stal jedním z nejuznávanějších prvků celé trilogie.
Marilyn Monroe
Autor novely Snídaně u Tiffanyho Truman Capote měl o představitelce Holly Golightly od začátku jasno – chtěl Marilyn Monroe. Scenárista George Axelrod údajně upravoval dialogy i charakter postavy tak, aby slavné herečce co nejvíce seděla.
Monroe však přesvědčila její herecká koučka Paula Strasberg, že role luxusní společnice by mohla poškodit její image. Nabídku proto odmítla. Studio následně obsadilo Audrey Hepburn, která vytvořila jednu z nejslavnějších ženských postav filmové historie. Capote se s tím nikdy úplně nesmířil a dlouhá léta tvrdil, že studio jeho původní představu zcela ignorovalo.
Will Smith
Jen málokteré odmítnutí je dodnes připomínáno tak často jako rozhodnutí Willa Smithe nepřijmout roli Nea v Matrixu. Sourozenci Wachowští tehdy přišli s vizí filmu, která Smithovi připadala natolik zvláštní a abstraktní, že si nedokázal představit výsledný produkt.
Místo toho podepsal smlouvu na westernovou akční komedii Wild Wild West, která se po premiéře proměnila v jeden z největších propadáků roku. Matrix se naopak stal revolučním sci-fi filmem, jenž změnil podobu akčních scén, filmových triků i moderních blockbusterů. Smith dnes říká, že Keanu Reeves byl pro roli lepší volbou a že by jeho verze Nea pravděpodobně vypadala úplně jinak.
Michelle Pfeiffer
Ještě před Jodie Foster byla hlavní favoritkou na roli agentky Clarice Starlingové Michelle Pfeiffer. Režisér Jonathan Demme ji považoval za ideální představitelku, herečka ale scénář odmítla. Vadila jí mimořádně temná atmosféra filmu i násilí, které podle ní překračovalo hranici toho, co chtěla svou prací podporovat.
Po letech uvedla, že ji děsilo množství zla obsaženého v příběhu a nebyla komfortní ani s jeho vyzněním. Jediné, čeho litovala, bylo to, že kvůli odmítnutí už znovu nespolupracovala s Demmem, s nímž natočila komedii Vdaná za mafii. Foster mezitím za výkon v Mlčení jehňátek získala svého druhého Oscara.
John Travolta
Rok 1994 přinesl hned dva filmy, které se nesmazatelně zapsaly do dějin kinematografie – Forrest Gump a Pulp Fiction: Historky z podsvětí. John Travolta měl přitom možnost zahrát si hlavní roli mentálně pomalejšího, ale životem mimořádně nadaného Forresta Gumpa. Nabídku však odmítl, protože dal přednost spolupráci s režisérem Quentinem Tarantinem na filmu Pulp Fiction, v němž ztvárnil nájemného zabijáka Vincenta Vegu.
Zpětně se ukázalo, že šlo o jedno z mála odmítnutí, na kterém vydělali úplně všichni. Travoltovi role v Pulp Fiction nastartovala velkolepý návrat mezi hollywoodskou elitu a vynesla mu nominaci na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon. Sošku si však nakonec odnesl Tom Hanks, který mezitím zazářil právě jako Forrest Gump. Když se Travolty v roce 2007 zeptali, zda svého rozhodnutí lituje, odpověděl, že pokud nenatočil film, který natočil Tom Hanks, natočil jiný, stejně zajímavý. Dodal také, že ho těší, když díky podobným rozhodnutím dostanou příležitost zazářit i jiní herci, a svého odmítnutí proto rozhodně nelituje.
Nakonec se ukázalo, že odmítnutí těchto rolí nebylo jen obyčejným kariérním rozhodnutím. Každá z nich se stala filmovou ikonou a její představitel je dnes s postavou neodmyslitelně spojen. Stačilo však jediné jiné rozhodnutí a dějiny Hollywoodu mohly vypadat úplně jinak.