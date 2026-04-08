Hollywood jí leží u nohou: toto je tvář současné generace
8. 4. 2026 – 15:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zendaya vstupuje do roku 2026 ve velkém stylu. Na premiéře třetí řady seriálu Euforie okouzlila nejen svým vzhledem, ale i silnou pozicí jedné z nejvýraznějších hereček současnosti, která úspěšně balancuje mezi velkými filmovými projekty a osobním životem v centru pozornosti.
Zendaya patří mezi nejvýraznější osobnosti současného Hollywoodu a zároveň mezi nejvlivnější mladé ženy světové popkultury. Herečka, producentka i módní ikona si během relativně krátké doby vybudovala kariéru, která stojí na talentu, promyšlených rozhodnutích a přirozeném charisma. Narodila se v Oakland, kde vyrůstala v umělecky podnětném prostředí. Už od dětství se věnovala tanci, herectví i modelingu a postupně si budovala pevné základy pro budoucí úspěch.
Širší popularitu jí přinesl seriál Shake It Up, známý česky jako Na parket, kde oslovila především mladší publikum. Přechod z dětské hvězdy do dospělé herecké sféry zvládla s neobvyklou jistotou. Klíčovým momentem se stal seriál Euphoria, v českém prostředí uváděný jako Euforie, kde ztvárnila Rue Bennett – postavu plnou vnitřních rozporů, bolesti i touhy po změně. Její výkon byl natolik přesvědčivý, že za něj získala prestižní ocenění Emmy a definitivně se zařadila mezi hereckou špičku.
Vedle televize se prosadila i ve filmovém průmyslu. Výraznou stopu zanechala například ve sci fi sáze Duna, kde hraje postavu Chani, nebo ve filmech o Spider Manovi, kde se objevila jako MJ. Její filmografie ukazuje schopnost pohybovat se mezi velkolepými blockbustery i psychologicky náročnými rolemi, což z ní činí jednu z nejuniverzálnějších hereček své generace.
Premiéra Euforie 3 ve znamení elegance a sebevědomí
Premiéra třetí řady seriálu Euforie v Los Angeles se nesla ve znamení velkých očekávání a Zendaya byla bezpochyby její největší hvězdou. Na červeném koberci zaujala na první pohled – zvolila hnědé saténové šaty s ohlávkovým výstřihem od Ashi Studio v hlubokém čokoládovém odstínu, který působil luxusně a zároveň velmi moderně.
Její styling byl ukázkou dokonalé rovnováhy mezi elegancí a jednoduchostí. Vlasy měla stažené do hladkého drdolu, líčení zůstalo jemné a přirozené, což nechalo vyniknout její rysy i celkový outfit. Doplňky byly zvoleny s citem – saténové podpatky v tónu šatů a výrazné kruhové náušnice zdobené diamanty dodaly celému vzhledu potřebný lesk, aniž by působily přehnaně.
Zendaya dlouhodobě dokazuje, že móda pro ni není jen doplněk, ale forma sebevyjádření. Každé její veřejné vystoupení je promyšlené do detailu a premiéra Euforie nebyla výjimkou. Její vzhled působil sebevědomě, vyspěle a zároveň přirozeně, což je kombinace, která ji odlišuje od mnoha jiných celebrit.
Samotný seriál Euforie zůstává jedním z nejdiskutovanějších projektů posledních let. Třetí řada navazuje na dramatické události předchozích dílů a zaměřuje se na další vývoj Rue, která se snaží vyrovnat se svou minulostí a udržet si střízlivost. Objevují se také náznaky, že právě tato série by mohla být poslední, což dodává celému projektu silný emocionální rozměr. Zendaya opakovaně zdůraznila, že tato role pro ni znamená víc než jen pracovní zkušenost a že ji výrazně ovlivnila i po osobní stránce.
Osobní život a velké projekty roku 2026
Vedle profesních úspěchů poutá pozornost i její osobní život, především vztah s hercem Tom Holland. Dvojice se poznala při natáčení filmů o Spider Manovi a postupně se z nich stal jeden z nejoblíbenějších párů současného Hollywoodu. Jejich vztah působí stabilně a přirozeně, což je v prostředí plném mediálního tlaku poměrně vzácné. Přesto si oba pečlivě chrání soukromí a veřejnosti odhalují jen minimum ze svého osobního života.
Rok 2026 je pro Zendayu mimořádně důležitý i z pracovního hlediska. Po uvedení třetí řady Euforie ji čeká intenzivní období spojené s propagací několika velkých filmových projektů. Diváci ji uvidí ve snímku Odyssea, ambiciózním projektu inspirovaném klasickým příběhem, dále v pokračování Duna část třetí a také ve filmu Spider Man Zcela nový den, kde se opět objeví po boku Toma Hollanda.
Tyto projekty potvrzují její schopnost vybírat si role, které mají nejen komerční potenciál, ale i uměleckou hodnotu. Zendaya se tak postupně profiluje jako herečka, která dokáže oslovit široké publikum, aniž by ztratila autenticitu.
Její vliv však sahá i mimo filmové plátno. Stala se inspirací pro mladou generaci, otevřeně mluví o důležitosti sebevědomí, autenticity a odpovědnosti, kterou s sebou nese veřejná pozornost. Aktivně se zapojuje do společenských témat a využívá svůj hlas k podpoře pozitivních změn.
Zendaya dnes představuje moderní typ hvězdy, která není definována pouze svou prací, ale i hodnotami, které zastává. Premiéra třetí řady Euforie ukázala, že její pozice v Hollywoodu je pevnější než kdy dřív a že její příběh zdaleka nekončí.