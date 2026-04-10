Holá prsa a nejstrašlivější model, co jste kdy viděli: Herečka se snad oblékala potmě
10. 4. 2026 – 11:17 | Magazín | Jana Strážníková
Návštěvníci premiéry se nestačili divit, když se vynořila hvězdná herečka nastrojená tak, že se z toho chce plakat.
Ne, že bychom snad u nás v našem malém českém rybníčku měli nouzi o extravagantní modely. Když se ale podíváme na to, co si na sebe navlékla slavná herečka Natasha Lyonne na premiéře třetí řady seriálu Euforie, nezbývá, než jen sbírat čelist ze stolu.
Proti tomuhle je totiž i Touová hotový módní génius.
Lyonne dorazila v elegantním černém kabátu, který si rozhodně neměla rozepínat ani sundávat. Jenže to bohužel udělala a vypuklo peklo: Pod ním měla zcela průsvitné tílko bez podprsenky, které její hruď zakrylo zhruba stejně dobře jako čistý vzduch.
Černé punčochy se vzorem by vypadaly ještě celkem dobře, kdybychom se o nich bavili odděleně, jenže v kombinaci také žádná sláva. A rána do vazu? Gigantické kalhotky se šněrovačkou, které byly naposled v módě zhruba někdy okolo roku 1820.
Těžko říct, na jakou retro strunu se Natasha pokoušela zahrát, ale z výsledku, který ještě doplnila podivným železným obojkem a supermoderními brýlemi, nezbývá než schovat obličej do dlaní.
V jakém mentálním rozpoložení, duševním stavu a při jaké kvalitě osvětlení model vznikal, zůstává záhadou.
Ano, pravda, rozmáhají se nám mezi celebritami prakticky nahé ohozy, které určitá část publika vnímá jako povedené ódy na odvahu (a ti, kdo preferují přeci jen trochu sofistikovanější eleganci, jen nechápavě kroutí hlavou), ale ať už na ně máte jakýkoliv názor, jedno zůstává jisté: Takhle prosím ne.