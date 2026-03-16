16. 3. 2026 – 16:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hokejová Sparta dostala pokutu za Nedvědova slova na adresu rozhodčích
Jaroslav Nedvěd, trenér HC Sparta zdroj: Profimedia
Hokejová Sparta dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10.000 korun za vyjádření trenéra Jaroslava Nedvěda na adresu rozhodčích po pátém zápase předkola play off proti Kladnu.

Nedvěd nesouhlasil s verdiktem sudích Antonína Jeřábka a Lukáše Květoně, kteří po kontrole u videa uznali branku útočníka Martina Procházky dosaženou bruslí. Asociace profesionálních klubu ledního hokeje (APK LH) o udělení trestu informovala v tiskové zprávě. Podle herního řádu nesmí zástupci klubů v den utkání hodnotit výkon rozhodčích.

"Dostali jsme gól, co neměl platit. To víme asi všichni tady. Bylo to několikáté mylné rozhodnutí," citoval Nedvěda web hokej.cz z tiskové konference.

Už v neděli večer ale manažer rozhodčích Vladimír Pešina v tiskové zprávě APK LH uvedl, že Jeřábek s Květoněm rozhodli správně. Pešina souhlasil s tím, že v Procházkově případě nedošlo k úmyslnému kopnutí puku.

"V rámci nastaveného trendu posuzování podobných situací a s ohledem na výklad pravidel rozhodčí po přezkoumání videozáznamu rozhodli správně. Klíčová je v tomto případě definice 'hráč záměrně uvede puk do pohybu nohou'. V této konkrétní situaci, kdy byl útočící hráč blokovaný v souboji, o záměru nelze hovořit, a tedy ani nelze zvrátit původní rozhodnutí z ledu," uvedl Pešina.

Zdroje:
ČTK

