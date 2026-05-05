Hokejistou sezony je po deseti letech znovu Červenka
5. 5. 2026 – 0:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejistou sezony byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po deseti letech.
Opora Dynama dnes na galavečeru v Praze převzala čtyři ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
Dvojnásobný mistr světa se výrazně podílel na vítězství Pardubic v základní části extraligy a následném zisku titulu.
"Nepřemýšlel jsem nad tím, kolik cen mohu získat. Vidím, že jsou čtyři, takže jsem spokojený," řekl Červenka, který galavečer opanoval. "Když jsem se vracel do české extraligy, tak jsem chtěl hrát play off a zápasy na konci sezony. Jsem rád, že se mi to podařilo, i když až ve druhé sezoně. Věřím, že ještě nějaké úspěchy přidáme," dodal čtyřicetiletý útočník, jenž do Dynama přišel předloni ze Švýcarska.
Pět trofejí si z galavečera odnesli zástupci Karlových Varů. Sedmnáctiletý Petr Tomek byl vyhlášen nejlepším nováčkem a získal Zlatou helmu za nejvydařenější akci sezony v hlasování fanoušků. Dominik Frodl obdržel cenu pro nejlepšího brankáře, nejlepším trenérem vyhlásila ČTK Pavla Pateru a premiérovým držitelem ceny Kaufland Ice:time pro hráče do 23 let se stal David Moravec.
"Jsem rád, že ceny získalo více hráčů z našeho klubu. Dokazuje to, že jsme to neměli postavené jen na jednom hráči, ale na týmu. Svědčí to o tom, že jsme hráli týmově a tak se chceme prezentovat i v dalších letech," řekl Patera ČTK. Potěšilo ho i osobní ocenění. "Je to ale hlavně velké ocenění pro klub. Já jsem jako hlavní trenér slíznul tu třešničku. Mám kolem sebe skvělé lidi, bez kterých by to nešlo," dodal s úsměvem.
Nejlepším obráncem byl zvolen Tomáš Galvas z Liberce. Nejlepším střelcem základní části se stal vítkovický útočník Anthony Nellis a nejlepším rozhodčím Miroslav Lhotský. Cenu za oddanost hokeji převzal útočník Lukáš Pech. Vítězem Radegast indexu se stal brněnský obránce Michal Gulaši.
Do Klubu legend hokejové extraligy, který byl založen v roce 2024, byli uvedeni bývalí hokejisté Petr Bříza, Jiří Vykoukal, Antonín Stavjaňa, Viktor Hübl, Petr Sýkora, Martin Procházka, trenéři Václav Sýkora a Marek Sýkora, rozhodčí Rudolf Potsch a Milan Kolísek, televizní komentátor Robert Záruba a funkcionář Zdeněk Haber.
"Letošní výběr znovu potvrzuje, že česká nejvyšší soutěž stojí na silných jménech, velkých příbězích a lidech, kteří jí pomohli vyrůst v respektovanou značku. Jsem rád, že je můžeme představit právě během večera Hokejista sezony společně s oceněním nejvýraznějších osobností uplynulého ročníku," řekl ředitel extraligy Martin Loukota.