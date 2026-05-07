Hokejisté ukončili neporazitelnost Švédů v EHT, v Ängelholmu vyhráli 3:1
7. 5. 2026 – 23:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na Švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3:1 a ukončili v desátém utkání Euro Hockey Tour (EHT) v sezoně neporazitelnost již jistého celkového vítěze série. Celkově držel tým kouče Sama Hallama i s minulou sezonou vítěznou sérii v EHT 12 utkání.
Češi porazili výběr Tří korunek po sérii pěti proher poprvé od loňského února, kdy vyhrál také na Švédských hrách ve Stockholmu 4:1.
Skóre otevřel osm sekund před koncem úvodní části v přesilové hře Michal Kovařčík a v 35. minutě zvýšil náskok Kristian Reichel. Brankář Dominik Pavlát přišel o čisté konto v 57. minutě, kdy jej překonal Robert Hägg. V čase 58:01 v oslabení při power play Švédů zpečetil výsledek opět Kovařčík.
Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté druhé místo v EHT.
Hned v první minutě zahrozil domácí Heineman. Český tým mohl otevřít skóre v 5. minutě, kdy Černoch po zisku puku nabil do pravého kruhu Beránkovi, který trefil horní tyč. Při vyloučení debutanta Alschera vyrazil Pavlát Stenbergovu střelu z levého kruhu a českého gólmana už po přesilovce nepřekvapil ani Hedqvist, který po objetí branky zakončoval bekhendem.
Češi bleskově po osmi sekundách využili přesilovku při Johanssonově trestu a v čase 19:52 se o to postaral Michal Kovařčík. Z levého kruhu se trefil přes stínícího Klapku a puk se odrazil z branky tak rychle, že si sudí Vikman a Wuorenheimo museli platnost gólu ověřit u videa.
Ve 24. minutě našel Kaut bekhendem před brankou Kubalíka, Söderblom však zasáhl. Na druhé straně trefil De la Rose z pravého kruhu z úhlu bližší tyč. Švédského gólmana prověřil Reichel. Švédové se ubránili při Björckově vyloučení a na konci oslabení navíc mohli vyrovnat. Asplund ale z úniku Pavláta mezi betony neprostřelil. V 34. minutě po tlaku domácích si Pavlát poradil s Öhgrenovou střelou i s Peterssonovu dorážkou.
Vzápětí se dostal do úniku Beránek, ale Persson mu stihl sebrat puk. V čase 34:58 Rulíkův výběr zvýšil náskok. Postaral se o to Reichel. Přihrál mezi kruhy Pavlíkovi, který trefil horní tyč, a odražený puk pak Reichel ze vzduchu sklepl do prázdné branky.
"Měl jsem štěstí, že se mi to tam skvěle odrazilo a taková pohotovost, že jsem to čepelí dal do brány," řekl Reichel. Syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichela si polepšil na tři branky v 11 zápasech v národním týmu.
Odpovědět se snažil Heed. Český gólman ještě v závěru druhé části při Cibulkově trestu kryl Karlssonovo efektní zakončení s hokejkou mezi nohama a lapačkou chytil Holmströmovu ránu.
Pavlát zůstával i při dalších šancích Švédů neprůstřelný a ve 44. minutě při Boumedienneově vyloučení mohl pojistit výhru Klapka, z dorážky však zamířil do levé tyče. Zkorigovat stav se snažil Björck. Z české strany mohli skórovat Michal Kovařčík a Pavlík, jehož teč skončila na levé tyči.
V 57. minutě dostal Švédy na kontakt střelou od modré čáry Hägg. Při českém trestu za příliš mnoho hráčů na ledě sáhli domácí k power play, Kovařčík ale sebral puk Peterssonovi a do prázdné branky zpečetil výhru hostů.
"Takticky jsme odehráli velice dobré utkání. Moc jsme je k ničemu nepouštěli, kromě těch posledních pěti minut, kde měli trošku tlak. Já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu jsme je výborně zavírali, dokázali jsme s nimi bruslit a vyrovnali jsme se jim," dodal Reichel.