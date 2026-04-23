Hokejisté Třince zdolali Pardubice 4:2 a vyrovnali ve finále na 2:2
23. 4. 2026 – 21:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Třince porazili ve čtvrtém finále play off extraligy Pardubice 4:2, uspěli i ve druhém domácím utkání a vyrovnali stav série hrané na čtyři vítězství na 2:2 na zápasy.
Oceláři sice v první třetině ztratili brzké dvoubrankové vedení, ale v 37. minutě rozhodl obránce David Musil. V závěru při power play pojistil výhru gólem do prázdné branky Miloš Roman. Pátý duel je na programu v neděli od 17:00 na východě Čech a souboj o titul se pak s jistotou vrátí i v úterý do Werk Areny.
Třinec už v čase 2:51 vedl 2:0 po brankách Oscara Flynna a Libora Hudáčka. Do poloviny úvodního dějství Dynamo srovnalo krok, 88 sekund po trefě kapitána Lukáše Sedláka využil přesilovou hru Roman Červenka. Za Oceláře si připsal tři body za gól a dvě asistence Hudáček. Brankář Ondřej Kacetl vychytal 200. výhru v extralize v kariéře.
Úvodní šanci měl pardubický Tourigny, ale po 119 sekundách hry se radovali Oceláři. Po Galvasově přihrávce se trefil z levého kruhu k protější tyči Flynn. Za dalších 52 vteřin už měl Třinec dvoubrankový náskok. Daňo našel mezi kruhy nepokrytého Hudáčka, který forhendovým blafákem vyzrál na Willa, místo něhož se poté do brankoviště postavil Subban.
Vzápětí atakoval Lauko na hlavu Hrehorčáka, sudí Kika s Ondráčkem podle videa potvrdili dvouminutový trest. Při něm Dynamo odolalo a ještě navíc v oslabení zahrozil Mandát, který ale neměl přesnou mušku. V 9. minutě už Východočeši snížili. Sedlák si vyměnil puk na modré čáře s Hájkem a přes clonu překonal Kacetla.
Za 88 sekund už bylo vyrovnáno. Při Adámkově vyloučení našel Sedlák na levém kruhu Červenku, který si s 12 brankami polepšil v čele tabulky střelců play off a 22. bodem i na pozici nejproduktivnějšího hráče. Subban vytěsnil Nestrašilovu střelu i dorážky Kurovského. Oceláři mezi tím odolali při tlaku Sedlákova útoku.
Na přelomu první a druhé části se Dynamo ubránilo při Sobotkově trestu po zákroku na Sikoru, který si sudí opět prohlédli ze záznamu a ponechali trest na dvě minuty. Subban si poradil s Kundrátkovým bekhendovým pokusem, potom měl dobré střelecké pozice Hudáček. Ve 34. minutě se neprosadil po Marinčinově střele před Subbanem dorážející Ondřej Kovařčík. V čase 36:52 se Oceláři dočkali vedení. Flynn zpětnou přihrávkou našel Musila, který z levého kruhu prostřelil Subbana.
Na přelomu druhé a třetí třetiny se opět hosté ubránili při Čerešňákově pobytu na trestné lavici. Ve 43. minutě měl čas na zakončení mezi kruhy pardubický Kondelík, ale minul branku. Na druhé straně si poradil Subban s Hrehorčákovou dorážkou. ve 48. minutě zkoumali rozhodčí i Marinčinův zákrok na Smejkala a opět vyšší trest neudělali. V závěru oslabení Kacetl zlikvidoval možnost Smejkala a potom zůstal po srážce s ním chvíli otřesený na ledě.
Náskok Ocelářů se snažili pojistit Flynn a Růžička. Necelé tři minuty před koncem šel pykat Koch, ale domácí se ubránili stejně jako v závěrečné power play, při které v čase 59:49 skóroval Roman.