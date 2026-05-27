Hokejisté Švýcarska porazili Finsko 4:2 a v základní skupině neztratili ani bod
27. 5. 2026 – 0:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Švýcarska porazili na domácím mistrovství světa v závěrečném zápase základní skupiny A Finsko 4:2, ovládli tabulku bez ztráty bodu a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají se Švédskem.
Finové budou hrát s českou reprezentací, která obsadila ve skupině B třetí místo.
Švýcaři dnes v Curychu ztratili dvougólové vedení, ale v 57. minutě si připsal vítěznou branku a dnes druhou trefu v přesilovce Ken Jäger. Poslední slovo měl při power play Finů Nico Hischier. Švýcaři poprvé získali při stávajícím modelu 21 bodů v základní části.
Souboj dvou neporažených týmů začal ideálně pro Švýcary. Již po 40 sekundách hry otevřel skóre Biasca, který ideálně tečoval Egliho střelu. Ve 4. minutě mohl vyrovnat Puljujärvi, ale nezamířil přesně a domácí z protiútoku skórovali podruhé. Brankáře Annunena překonal Jäger.
Šance přidat třetí gól měli Švýcaři v početních výhodách, Finové se ale postupně ubránili ve třech oslabení a 44 sekund po skončení posledního sami skórovali. Barkov nejprve trefil tyč, ale stihl pohotově puk dorazit za brankovou čáru. Kapitán Seveřanů ve 36. minutě i vyrovnal, když zužitkoval ideální přihrávku Heleniuse.
Švýcaři ve druhé třetině vyslali na Annunena jen čtyři střely, ve třetí části se jim ale podařilo utkání rozhodnout. Rozhodující třetí gól vstřelili po ukázkové kombinaci při přesilové hře v 57. minutě, kdy se podruhé prosadil Jäger. Finové se pokusili vyrovnat při power play, inkasovali ale počtvrté. Muž zápasu Jäger připravil gól pro Hischiera.