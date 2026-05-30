Hokejisté Švýcarska na domácím MS přehráli Nory 6:0 a jsou prvním finalistou
30. 5. 2026 – 18:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a zahrají si třetím rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli.
V nedělním finále se od 20:20 utkají s vítězem zápasu mezi Kanadou a Finskem, které porazilo ve čtvrtfinále český tým. Druhé semifinále začne ve Swiss Life Areně ve 20:00.
Obhájci stříbra Švýcaři vyhráli i devátý zápas na turnaji. Úvodní gól, který byl nakonec i vítězný, vstřelil v čase 17:36 Christoph Bertschy. Druhou třetinu pak vyhráli 3:0 díky trefám Denise Malgina, Kena Jägera a Damiena Riata. Ve třetí části stvrdili postup favorita Nico Hischier a Théo Rochette. Čisté konto udržel díky 20 zákrokům brankář Leonardo Genoni: podařilo se mu to již potřetí na turnaji a celkem 15. nulou posunul vlastní rekord historie MS.
V uplynulých dvou letech prohráli Švýcaři bitvu o zlato jen velmi těsně. V Praze 2024 podlehli Čechům 0:2, když druhý gól inkasovali v závěru do prázdné branky, loni ve Stockholmu je zdolali Američané 1:0 až brankou v prodloužení. Díky dnešní výhře mají jistotu, že rozšíří sbírku medailí z MS, která čítá celkem pět stříbrných a osm bronzových. Norové mají stále šanci dosáhnout na premiérový cenný kov.
"Skoro každý z těch zápasů byl extrémně vyrovnaný, některé skončily i v prodloužení jako minulý rok nebo až v nájezdech," připomněl švýcarský útočník Nino Niederreiter finálovou porážku se Švédy z roku 2018. "Víme, jak takhle těsné zápasy hrát, jen nemůžeme být zalezlí vzadu, musíme si pro to jít."
V první třetině se naplno ukázalo, že proti sobě nastoupili dva nejlepší gólmani dosavadního průběhu šampionátu. Přes řadu velkých šancí se hrálo dlouho bez branek. V páté minutě měl první obrovskou možnost hvězdný bek domácích Josi, Haukeland však zasáhl vyrážečkou.
O chvilku později hráli Švýcaři první přesilovku a mačkali Nory. Pohotově vypálil Niederreiter, norský brankář okrajem betonu vytěsnil puk na pravou tyčku. Na druhé straně se puk po zblokované střele odrazil k osamocenému Koblarovi, jenž z ideální pozice vypálil jen těsně vedle.
Pak se proháčkoval do skvělé šance Elvsveen, Genoniho však prostřelit nedokázal. O chvilku později měl Genoni štěstí, že ho puk po nečekaném odrazu od zadního hrazení netrefil do zad, i tak se ale k dorážce dostal Brandsegg-Nygard, jenže nezasáhl kotouč naplno a domácí gólman ho schoval v lapačce.
Švýcaři, kteří se museli obejít bez suspendované ofenzivní hvězdy Tima Meiera, jenž dostal trest na jeden zápas za faul ve čtvrtfinále se Švédy, pak sice nevyužili další početní výhodu, ale nemuselo je to dlouho mrzet, neboť Bertschy si vyjel zpoza branky, skvěle se uvolnil a z otočky trefil milimetrově přesně horní roh Haukelandovy branky.
Od druhé části už Švýcaři dominovali. Ve 24. minutě ještě Haukeland vychytal Hischiera ramenem, ale krátce poté už neměl šanci, když Malgin zakončil do protipohybu přečíslení dvou na jednoho. Další minisouboj s Hischierem vyhrál znovu Haukeland.
V polovině zápasu hráli Seveřané přesilovku, větší šance však měli v oslabení domácí. V té největší Thürkauf ze sóla nedal. Ve 33. minutě ale zaplula Jägerova teč mezi Haukelandovy betony a bylo to 3:0. Ve 37. minutě navíc těsně po skončení takřka minutové přesilovky pět na tři našel Josi ideálně Riata, jenž přidal čtvrtý zásah.
Bylo zřejmé, že o další finálový pokus o titul světových šampionů může připravit Švýcary jen hokejový zázrak. Jenže Norové už neměli sílu ani na pokus o zvrat. K radosti zaplněného hlediště pak využil další početní výhodu Hischier a chvilku před koncem uzavřel skóre Rochette.
"Máme rozhodně na víc, než co jsme dnes ukázali. Nemyslím si ale, že pro nás bude těžké připravit se dobře na zítřek, protože to pro nás bude obrovský zápas," řekl norský útočník Patrick Elvsveen. "Jsme natěšení. Nikdy jsme utkání o bronz nehráli, takže budeme na zápas nažhavenější než soupeř," dodal obránce poražených Stian Solberg.