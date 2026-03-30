Hokejisté Sparty udolali v sedmém čtvrtfinále Plzeň 1:0, rozhodl Chlapík
30. 3. 2026 – 22:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi.
Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé třetiny v přesilové hře pět na tři kapitán Filip Chlapík, čisté konto udržel Josef Kořenář.
Pražané dokázali otočit sérii ze stavu 1:3 a poprvé uspěli v rozhodujícím sedmém utkání play off. V předešlých sedmi případech prohráli.
"Myslím, že jsme ukázali sílu týmu a to, že se dokážeme semknout. Už nás každý odepisoval, ale my jsme se semkli a ukázali opak," řekl Chlapík novinářům.
Trenér domácích Jandač po dvou porážkách pozměnil složení dvou útočných formací, do kterých se vrátil Fin Ville Petman. A Plzeň byla v úvodu aktivnější, brankář Kořenář byl ale pozorný. Jeho protějšek Malík si první zákrok připsal až v 5. minutě.
Od počátku bylo navíc jasné, že oba týmy se zaměří hlavně na pozornou defenzivu. Pražané se soustředili na rychlé protiútoky a čekali na šanci, která přišla v závěru první třetiny. Nejprve byl vyloučen Teplý a v čase 19:59 i Schleiss. Sparta tak dostala 91 sekund dlouhou početní výhodu pět na tři a využila ji. Po kombinaci Špačka s Chlapíkem zakončil kapitán hostů střelou do odkryté branky.
"Dostat v sedmém zápase (možnost hrát) pět na tři a využít to, to je strašně důležité. O přestávce jsme se o tom bavili a sehráli jsme to přesně tak, jak jsme chtěli," řekl Chlapík, na němž se vyfauloval Schleiss. "Šel jsme do brány a dal mi pěstí. Všichni víme, že se to trestá. Je to tedy přísné a já bych to v play off nechával. Taková jsou ale pravidla. Je to blbé, ale prohrálo jim to zápas," konstatoval kapitán Sparty.
Ve 26. minutě dostali poprvé šanci přesilové hry i Západočeši, Kořenáře ale překonat nedokázali. Domácí si vytvořili tlak, nejblíže vyrovnání byl Lalancette, trefil ale jen horní tyč. Jeden z klíčových plzeňských útočníků nadále čekal na premiérový gól v play off. Ze strany Pražanů ve druhé části zahrozili Horák s Hykou.
Plzeňští byli opticky aktivnější, více se drželi na puku, gólové šance si ale proti pozorně bránícímu soupeři nedokázali vytvářet. Ideální šanci vyrovnat měli v druhé početní výhodě v polovině třetí části, ani jedna ze čtyř střel Zámorského ale za Kořenářova záda neprošla. Pražané následně ustáli i třetí oslabení při Hykově vyloučení.
Přiblížit Spartu postupu potom mohli Horák, Špaček, Kousal a Hrabík, ani jeden z nich ale Malíka nepřekonal. Plzeň nakonec nedokázala vyrovnat ani v dlouhé power play. Sedmí nasazení Pražané tak vyřadili druhý tým po základní části.