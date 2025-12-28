Hokejisté Sparty porazili IFK Helsinky a na Spenglerově poháru poprvé vyhráli
28. 12. 2025 – 6:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty porazili na Spenglerově poháru v Davosu týmu IFK Helsinky 4:1 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli.
Pražané se dvakrát prosadili v početní výhodě, výborným výkonem se pod výhru podepsal brankář Jakub Kovář. O konečném pořadí ve skupině Torriani rozhodne nedělní souboj mezi IFK a Fribourgem.
"Mám strašnou radost, že jsme vyhráli. Není příjemné prohrát první zápas na turnaji. Pak máš na sobě tlak, abys skupinu nezakončil dvěma prohrama, a dojem by nebyl úplně dobrý," řekl Kovář v nahrávce pro média. "Dali jsme hodně gólů, dali jsme hezké branky, hráli pěkný hokej. V utkání bylo dost šancí na obou stranách, bylo to vyrovnané, ale my jsme byli produktivnější. Dobře jsme odbránili situace, které si soupeř připravil, a hráli jsme dobře v oslabení, což bylo důležité," doplnil Kovář, který si připsal 23 úspěšných zákroků.
Sparta v úvodu utkání přežila první oslabení a v následné přesilové hře sama udeřila. V 9. minutě otevřel skóre pohotovou dorážkou Kryštof Hrabík. Vyrovnat mohl Savolainen, ale neuspěl stejně jako na druhé straně v druhé početní výhodě Kryštof Hrabík.
"Jsem tam od toho, abych, v uvozovkách, překážel brankáři, a snažím se to plnit co nejlépe. Jsem rád, že jsem dal gól, ale mohl jsem přidat i další. V dalších zápasech chci být produktivnější," přál si Hrabík, jenž při vlastní trefě ocenil pomoc spoluhráčů na modré čáře. "Kluci to dobře sehráli. Narazili si to z jedničky a Filip Chlapík vystřelil. Já měl i trochu štěstíčka, ale to k tomu patří," dodal starší z bratrské dvojice útočníků Sparty.
Pražané měli výraznou střeleckou převahu, od 24. minuty se ale dostali pod tlak a klíčovou postavou duelu byl Jakub Kovář. Brankář, který nastoupil i v pátek proti Fribourgu, si připsal řadu úspěšných zákroků. Nebezpečná byla zejména elitní formace IFK, ve které nastoupil i český reprezentační útočník Kodýtek.
Tlak Helsinek utnul gól Dzierkalse, jehož poslal do samostatného nájezdu ideálním pasem Krejčík. Aktivitu poté převzala Sparta, gólově se ale prosadil soupeř. V 38. minutě se dostal do samostatného nájezdu Mäkiaho a chytrým zakončením potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče IFK v sezoně. Sparta ale na snížení bleskově zareagovala, o 48 sekundy později se po přečíslení dva na jednoho a kanadské spolupráci se Shorem prosadil Irving.
Hned na začátku třetí části mohl přidat další gól Špaček, neuspěl ale stejně jako Josling na druhé straně. Alnefelt v brance IFK si poradil s pokusy Dzierkalse, Mašína, Kryštofa Hrabíka i Shorea. Finský tým se pokusil duel zdramatizovat při power play, Kovář se spoluhráči ale přestáli šance Palmua a Lundella. Poslední slovo měl nakonec Kousal, jenž v přesilové hře upravil 28 sekund před koncem na konečných 4:1.
Sparta bude mít v neděli volno. Pokud nepostoupí přímo do semifinále, čeká ji v pondělí čtvrtfinále. Kovář předpokládá, že i nadále budou týmy produkovat ofenzivní hokej.
"Oproti lize je tady příjemné hrát. V lize hrajete o body, nechcete za žádnou cenu prohrát a nastupujete proti soupeřům, které spíše nemáte rád. Tady se prohry nebojíte a více si užíváte hru. Proto je ofenzivnější," uvedl sparťanský brankář.
Důležitým faktorem je i nadmořská výška Davosu. "Lidi si to asi neumí moc představit, ale je to jako kdyby nám na Sněžce postavili stadion a hrály se tam dva zápasy ve dvou dnech. V těch 1600 metrech nad mořem zápas stojí dvakrát třikrát více sil než normálně. A my budeme hrát ve čtvrtfinále třetí zápas ve čtyřech dnech. Síly budou ubývat a to bude vést k tomu, že se budou kupit chyby. Budou tam brejkové situace, bude hodně vyloučení, přesilovek. Bude to o tom, kdy udělám více chyb a kdo je potrestá," dodal Kovář.