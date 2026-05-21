Hokejisté Slovenska porazili Dánsko a vyhráli i čtvrtý duel na MS
21. 5. 2026 – 23:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Fribourgu nad Dánskem 5:1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji.
Posunuli se s 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu. Tři body za gól a dvě asistence si připsal útočník Oliver Okuliar. Dánové, kteří loni na MS doma v Herningu a ve Stockholmu dosáhli na historické čtvrté místo, ani na čtvrtý pokus nebodovali.
Čtyři zápasy za sebou na startu MS dokázali Slováci vyhrát v době po rozdělení Československa dosud jen jednou. Bylo to v roce 2003 v Helsinkách, kde získali bronz. "Kluci odehráli výborný zápas. Možná v první třetině jsme tam ještě měli nějaké okénka, podržel nás Samo (Hlavaj), když to bylo třeba. Nechtěli jsme dopustit drama po dvou třetinách, když jsme vedli. Snažili jsme se uklidnit. Stala se tam chyba, ale chyby vždy budou a do ničeho vážnějšího jsme pak Dány nepouštěli. Asi to byl náš nejlepší výkon na šampionátu. Udělali jsme další krok k tomu, kde chceme být," uvedl po televizi JOJ trenér Slovenska Vladimír Országh.
Dánsko držel od začátku gólman Soegaard, který přitom ve 3. minutě zůstal ležet na ledě poté, co ztratil helmu a Martin Pospíšil jej zasáhl nohou do hlavy. Pokračoval ve hře a v 9. minutě zlikvidoval pravým betonem šanci právě Martina Pospíšila. V čase 9:28 při vyloučení Anderse Kocha už Slováci otevřeli skóre. Po přihrávce Kristiána Pospíšila překonal z levého kruhu ležícího dánského gólmana Chromiak. V dalším oslabení při Setkovově trestu už se Dánové ubránili.
Do druhé třetiny ale Soegaarda nahradil Henkrisen a po 56 sekundách inkasoval. Okuliar našel bekhendem před brankou Lišku, který usměrnil puk k pravé tyči. Hlavaj si poradil s Blichfeldovou příležitostí. Potom po střele Martina Pospíšila odpálil puk z brankoviště Jensen Aabo.
Ve 27. minutě to bylo už 3:0. Okuliar po Hrivíkově přihrávce zpoza branky poslal puk za Henriksena. Kotouč se ale ukryl v brankové konstrukci a sudí Björk a Kohlmüller gól uznali až podle videa. V prvním oslabení při Kmecově pobytu na trestné lavici Országhův výběr odolal. V přesilovce Slovenska po Wejseho vyloučení se stav také nezměnil.
Po 103 sekundách závěrečné části snížil třetím gólem na turnaji Aagaard, který zamířil z pozice mezi kruhy do levého horního rohu Hlavajovy branky. V čase 43:51 ale vrátil Slovákům tříbrankový náskok z dorážky po Kmecově střele Martin Pospíšil. V 54. minutě nabil Chromiak v levém kruhu Čederlemu, který dovršil výsledek.
"Musíme se podívat na video a na některých věcech zapracovat. Chtěli bychom hrát jako loni, ale něco je špatně. Musíme zjistit, co to je. Kdybychom dokázali otevřít skóre, tak by nás to povzbudilo. Ale myslím, že jsme zatím dali na turnaji jen dva góly ve hře pět na pět," řekl webu Mezinárodní hokejové federace dánský útočník Nick Olesen, který je v extralize oporou Českých Budějovic.