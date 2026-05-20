Hokejisté se na MS protrápili ke třetí výhře, Italy zdolali po obratu 3:1
20. 5. 2026 – 19:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Fribourgu Itálii 3:1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával, vítězný gól vstřelil v čase 51:05 útočník Jakub Flek.
Po bezbrankové první třetině šel nováček mezi elitou, který dosud ve Švýcarsku neuhrál ani bod a měl na kontě tři porážky se skóre 1:14, překvapivě do vedení. Před polovinou utkání se prosadil Nicholas Saracino. Ve 46. minutě vyrovnal Marek Alscher, pak se prosadil Flek a obrat završil v závěru do prázdné italské branky Dominik Kubalík.
Pátý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu od 16:20 proti Slovensku, které má po třech utkáních osm bodů.
V brance Italů byl poprvé na turnaji více než dvoumetrový talent Clara, jenž patří Anaheimu, ale příležitost v NHL dosud nedostal. České brankoviště hájil podruhé na šampionátu Pavlát.
Podle očekávání měl o dost více práce Clara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Po individuální akci zahrozil Cibulka, po Sedlákově nahrávce tečoval kotouč dobře Blümel, jenže Clara byl pozorný.
V osmé minutě nesedla rána bez přípravy z ideální pozice Kubalíkovi. Na konci 15. minuty musel na trestnou lavici Alscher a Češi se museli bránit v oslabení. Italové nesehráli početní výhodu špatně, ale bezbrankovým stavem rovněž nepohnuli.
Tomáškovu teč v úvodu druhého dějství chytil Clara. Ve 23. minutě si první přesilovku zahráli i Češi. Kaut vybídl ke skórování Sedláka, i s jeho tečí si však poradil Clara. Ve 27. minutě vyslal Tomášek do sóla Fleka, jenž zakončil dobře nad Clarovu vyrážečku, jenže trefil držadlo jeho hole.
Ve 30. minutě objel Saracino branku, Pavlát vykopl puk do tyčky, ale při kontrole u videa sudí odhalili, že kotouč při zákroku českého gólmana překročil brankovou čáru.
Češi vyhráli druhou třetinu na střelu mezi tyčky drtivě 25:3, jenže marně hledali recept na výborně chytajícího Claru. Ve 33. minutě neproměnil obrovskou šanci po Alscherově nahrávce Červenka, český kapitán pak neuspěl ani o chvilku později.
Ve třetí části měli další šance Hronek a Červenka, Galvas minul odkrytou branku. Ve 46. minutě už se Češi dočkali a vyrovnal Alscher, jehož skvěle našel Ticháček. Gios natlačil Voženílka do brankoviště, italský gólman se ocitl mimo své území, ale zakončující český bek měl obrovské štěstí. Při zakončení do prázdné branky trefil Claru, od něhož se puk odrazil do Giosovy brusle a skončil za brankovou čárou.
Národní tým pak nevyužil přesilovku. Po jejím skončení měl obrovskou příležitost Trivellato, jehož zakončení z prostoru mezi kruhy vyškrábl Pavlát okrajem lapačky na horní tyčku. V 52. minutě si Flek vyměnil puk s Tomáškem a výborně zacílenou ranou poslal s pomocí tyčky svůj celek do vedení.
V následné přesilovce promarnil šanci k navýšení náskoku Voženílek. Italové pak byli blízko vyrovnání po Zanettiho teči, Pavlát byl ale proti. Necelé dvě minuty před závěrečnou sirénou šel Clara z branky a finský kouč Jukka Jalonen sáhl k oddechovému času. Saracino ale chyboval, Tomášek posunul puk na Kubalíka a bylo rozhodnuto.