Hokejisté přišli o náskok a podlehli Kanadě 2:3, ve čtvrtfinále MS vyzvou Finy
26. 5. 2026 – 23:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2:3, i když po gólech Marka Alschera a Dominika Kubalíka vedli 2:0.
Ve skupině B ve Fribourgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy. Vítězný gól dal v čase 49:25 John Tavares.
Svěřenci kouče Radima Rulíka potřebovali k přeskočení druhého Norska plný bodový zisk. Přiblížili je k němu Alscher, jenž otevřel skóre v sedmé minutě, a Kubalík, který zvýšil ve druhé třetině na 2:0. Do druhé přestávky snížil Macklin Celebrini. Kanadský kapitán pak vyrovnal po další nahrávce Sidneyho Crosbyho ve 48. minutě a chvíli nato rozhodl John Tavares.
Češi šli do zápasu s vědomím, že na druhé místo před Nory je posune pouze výhra v základní hrací době. První třetina jim výsledkově vyšla a z velké střelecké převahy (11:4) vytěžili vedoucí gól.
Když už se však Kanada dostala na dostřel Pavlátovi, byla z toho velká šance. Hned na začátku třetí minuty byl sám před českým gólmanem Tavares, prostřelit ho ale nedokázal.
Greavese v kanadské brance prověřil Chmelař. V sedmé minutě se zaskvěl Alscher, jenž využil času, který od Kanaďanů dostal, přehodil si kotouč na forhend a vymetl horní roh branky.
V 10. minutě mohl odpovědět Cozens po skvěle nahrávce Crosbyho, když zakončoval do odkryté branky, Pavlát však stihl zasáhnout levým betonem. Na konci 13. minuty si poradil i s tečovanou ránou Crosbyho od modré čáry. Kaut pak pálil v přesilovce z dobré pozice pouze do Greavese.
Ve druhé třetině Češi pozorně bránili těsné vedení, zatímco Kanaďané se rozstříleli (13:5). Celebrini vypálil nebezpečně z otočky, Pavlát však skvěle zasáhl.
Ve 29. minutě nahodil puk do útočného pásma Kaut. Vzápětí se mu vyplatilo důsledné napadání, po němž si vzal kotouč Melovský, ihned našel Kubalíka, jenž se štěstím propálil Greavese.
Ihned mohl snížit Bouchard, jehož dělovka prosvištěla jen těsně vedle. V 35. minutě Kanaďané rozebrali českou pětici a Celebrini po Crosbyho nahrávce do odkryté branky snížil.
Na trestnou lavici pak musel Kaut a Češi statečně odolávali. V závěru přesilovky vytáhl Pavlát fantastický zákrok levým betonem při další střele Celebriniho. Brown mohl ve 39. minutě zakončit do téměř prázdné branky, ale ujel mu kotouč z hole.
Třetí dějství otevřel nebezpečnou střelou Celebrini, Pavláta nepřekvapil. Na druhé straně Greavese notně pozlobilo Blümelovo nahození lehkým obloučkem. Ve 45. minutě rozšířil Pavlát řadu vychytaných kanadských hvězd o další skalp, když schoval do lapačky Scheifeleho zakončení zblízka.
Ve 48. minutě opět zaúřadovala hvězdná kanadská dvojice. Crosby našel skvělou nahrávkou před brankovištěm číhajícího Celebriniho, jemuž stačilo jen nastavit hůl - 2:2. Hned o 131 sekund později zakončil osamocený Tavares v pádu okolo Pavlátova betonu a Kanada vedla.
Celebriniho bekhend pak kryl Pavlát, na druhé straně si vedl stejně dobře Greaves při Černochově příležitosti. Čechům nezbývalo v závěru nic jiného, než zariskovat. Pavlát šel z branky a Voženílkova teč se otřela o pravou tyčku kanadské klece. V závěru ještě po Crosbyho nahrávce skóroval Cozens, trenérská výzva české střídačky však odhalila ofsajd.
Statistika:
Branky a nahrávky: 7. Alscher (L. Sedlák, Flek), 29. Kubalík (Melovský) - 35. Celebrini (Crosby, Cozens), 48. Celebrini (Crosby, Wotherspoon), 50. Tavares (Wotherspoon, Bouchard). Rozhodčí: Bjork, Holm - Jonsson, Nyqvist (všichni Švéd.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7500.
Sestavy:
Česko: Pavlát - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Ticháček, Alscher, T. Galvas, Ščotka - D. Voženílek, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, Blümel - M. Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík.
Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Vilardi, Thomas, Scheifele - Holloway, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Mercer. Trenér: Donskov.