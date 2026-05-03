Hokejisté podlehli Švýcarům 0:1 po nájezdech, domácí turnaj EHT ale končí druzí
3. 5. 2026 – 19:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté zakončili České hry (Fortuna Hockey Games) porážkou.
V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0:1 po samostatných nájezdech, s bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které neztratilo ani bod.
Poslední zápas kouče Radima Rulíka na reprezentační střídačce před domácím publikem byl díky bezchybným gólmanům Josefu Kořenářovi a Leonardu Genonimu i po 65 minutách bezbrankový. Zisk bodu stačil Čechům k potvrzení druhé příčky. Vítězný gól v rozstřelu vstřelil Théo Rochette.
V příštím týdnu čekají národní tým ještě Švédské hry v Ängelholmu, které budou posledním turnajem EHT v sezoně a zároveň generálkou na mistrovství světa. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek 15. května. Češi odehrají základní skupinu ve Fribourgu, v úvodní hrací den nastoupí proti Dánsku.
Do brankoviště se vrátil Kořenář, jenž ve čtvrtek vychytal vítězství proti Finsku (3:2). Mimo sestavu zůstal stejně jako v sobotu - po zranění právě v souboji s Finy - obránce Hronek, oproti sobotnímu duelu se Švédy (2:4) z ní vypadli bek Kempný a útok Voženílek, Tomášek, Flek.
Místo nich naskočili do hry obránce Tomáš Galvas a útočníci Kubalík, Kantner a Filip, jenž byl v sobotu připravený v roli třináctého útočníka. Kapitánské "céčko" měl dnes na dresu Beránek.
První třetinu vyhráli Švýcaři na střely na branku 9:3, vzruchu v ní ale bylo minimálně. Kořenářovu pozornost prověřil Berni. Náznak slibné šance měl Pyrochta, jenže tak dlouho čekal se zakončením, až ideální chvíli prováhal. Na konci 11. minuty uháněl na Kořenáře Herzog, ale neuspěl.
V podobném duchu se dlouho odvíjela i druhá část. Ve 29. minutě zahrozili Švýcaři v oslabení, přečíslení tři na dva zakončil Jäger, Kořenář byl ale připravený. Ve 35. minutě měli úřadující vicemistři světa k dispozici přesilovku. Riatova tečovaná střela se neujala, Hoffmanovu dělovku bez přípravy vykopl Kořenář. Skórem nepohnuli ani Herzog a Rochette nebo na druhé staně Beránek.
Ve 42. minutě předvedl krásnou individuální akci Chmelař, jenže Genoniho tváří v tvář překonat nedokázal. Ve 47. minutě pálil Haas po bleskovém kontru Švýcarů, Kořenář zasáhl a ukryl kotouč v náruči.
Z odvážného průniku před brankoviště neuspěl Sikora. Rozhodnout mohl Moy, Kořenář vytěsnil jeho pokus ramenem. V 55. minutě vybídl v přečíslení dvou na jednoho Rochette k vítěznému úderu kapitána Thürkaufa, ten však v největší šanci zápasu nepochopitelně minul.
I proto se muselo prodlužovat. V úvodu nastavované pětiminutovky měl šanci Jäger, vzápětí na druhé straně jeli Češi tři na jednoho, ale Genoni zakončujícího Pyrochtu skvěle vychytal.
Na řadu přišly nájezdy. Thürkauf a Černoch na úvod neuspěli. Ve druhé sérii Moy překonal Kořenáře mezi betony, ve třetí na něho navázal bleskovou kličkou do forhendu Rochette, zatímco čeští exekutoři Melovský a Beránek mlčeli. Ve čtvrté sérii Riat nedal a Filip chytrým zakončením snížil. Když neuspěl ani Hoffman, mohl vyrovnat Kubalík, jenže vypálil mimo branku.