Hokejisté po příletu na MS poprvé trénovali, Blümel doplnil Červenku a Sedláka
13. 5. 2026 – 1:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté absolvovali po dnešním příletu z Prahy hned také první trénink ve Fribourgu, kde odehrají základní skupinu B na mistrovství světa. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které zařadil až v neděli do finální nominace na šampionát.
V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Blümel.
Národní tým je ubytovaný v nedalekém Bernu, ze švýcarské metropole to má k BCF Areně zhruba půl hodiny cesty autobusem. Na hlavní plochu se ale dostane až ve čtvrtek, dnes trénoval ve vymrzlé tréninkové hale s dřevěnou konstrukcí, kde ho čeká i středeční trénink.
"Všechno proběhlo v pohodě, cesta v klidu, docela krátká... Trénink měl dobré tempo, byla u toho i sranda, z mého pohledu dobrý den," hlásil v rozhovoru s novináři Sedlák. "Tréninková hala je tu moc pěkná a vážně se mi líbí, je to něco jiného, než na co jsem zvyklý z Ameriky," doplnil ho Blümel.
Na ledě strávili hráči lehce přes hodinu velmi intenzivního tréninku. A věřili, že s dalšími dny bude kvalita hrací plochy stoupat.
"Led je měkčí, je hodně sněhu, není to nejlepší led na světě, ale nic úplně hrozného to také není," hodnotil Sedlák. "Byl asi trochu měkčí, ale já měl zase trošku tvrdší ruce, takže jsem se hlavně soustředil na to, abych nějak zkorigoval puk. Věřím, že to všechno bude postupně lepší a lepší," řekl Blümel.
Byl nadšený z toho, jaké má spoluhráče. "Trošku jsem si to asi i přál, že bych s nimi mohl hrát, protože jsou to oba skvělí hokejisti. Zatím se mi to přání plní, tak uvidíme, zda to takhle vydrží až do pátku. S trenérem jsme se ještě úplně nebavili o tom, jaká bude moje role, je možné, že se ode mě budou čekat nějaké góly a produktivita, ale když dostanu jinou roli, tak ji vezmu. Uvidíme, jak to bude," podotkl Blümel.
"Všichni víme, že Matěj dokáže dát gól a dobře zakončit, má výbornou rychlost, bojuje... Myslím, že si rychle porozumíme, na tréninku už jsme také něco probrali. Vše se bude ale vyvíjet až s těmi zápasy, ty jsou na sehrání a věci s tím spojené nejlepší. Myslím, že by to mohlo fungovat. A doufám, že bude," uvedl Sedlák.
Zatímco tahouny pardubických extraligových šampionů Sedláka s Červenkou trenéři šetřili a nechali je odpočinout po náročné sezoně, Blümel ještě před pár dny hrál za Providence Bruins, farmářský tým Bostonu.
"Dohráli jsme ve čtvrtek, na ledě jsem byl dnes ale znovu po dvaceti hodinách, trénoval jsem ještě včera ráno v Praze. Je super, že tady mohu být, jsem vážně nadšený, hrozně moc jsem se na to těšil," řekl Blümel.
Celou základní skupinu odehrají Češi ve Fribourgu. První utkání je čeká v pátek, kdy nastoupí proti Dánsku (20:20). Druhá skupina a závěrečné boje se odehrají v Curychu, MS skončí v neděli 31. května.
Český tým dnes trénoval v tomto složení: Kořenář, Pavlát, Kváča - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas, Ščotka - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík, Mandát.