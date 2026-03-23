Hokejisté Plzně vyhráli na ledě Sparty 4:3 po nájezdech, rozhodl Zámorský
23. 3. 2026 – 0:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Plzně vyhráli ve třetím utkání čtvrtfinále play off na ledě Sparty 4:3 po samostatných nájezdech a ujali se vedení 2:1 na zápasy.
V rozstřelu rozhodl obránce Petr Zámorský. Čtvrtý zápas série na čtyři vítězství se hraje v pondělí od 18:30 opět v Praze.
Sparta se kvůli konání mistrovství světa v krasobruslení v O2 areně představila v extralize poprvé od dubna 2015 ve Sportovní hale Fortuna, kde trénuje a odehraje tam všechny domácí duely čtvrtfinále. Obejít se museli Pražané bez obránce Aarona Irvinga.
"Škoda, že jsme neudrželi ve třetí třetině stav 3:2, ale to je play off. Nemohlo nás to nějak srazit. Šli jsme dál a vyhráli jsme," řekl po utkání novinářům plzeňský útočník Matyáš Filip. "Nesmíme zase oslavovat moc dlouho. Jenom do půlnoci a potom se zase nachystat, protože zítra to bude úplně stejný boj jako dneska," doplnil brankář vítězů Nick Malík.
V úvodu se hrálo dlouho bez šancí a až v 5. minutě měl tu první hostující Lalancette, který ale v dobré pozici nezamířil přesně. V čase 12:10 se dočkala vedení Sparta. Krejčíkovo nahození od modré čáry tečoval Raška a puk se odrazil od pravé tyče do nohy gólmana Malíka a za brankovou čáru. Plzeňský gólman potom kryl Špačkovu střelu z levého kruhu a v 19. minutě zasáhl i proti osamocenému Shoreovi.
V úvodu druhé části se Sparta ubránila při Shoreově trestu, těsně před koncem přesilovky trefil Merežko pravou tyč. V 26. minutě se už hosté dočkali vyrovnání. Z pozice mezi kruhy se trefil Strnad. Za 162 sekund pak Plzeň skóre rychle otočila, po Strnadově přihrávce překonal Kořenáře z pravé strany z úhlu Filip.
Pražané odolali při trestu Nika Seppäläho. Malík si potom poradil s Krejčíkovou střelou. V čase 37:33 Sparta smazala ztrátu v početní výhodě při Lalancetteově vyloučení. Krejčík nabil na pravý kruh Chlapíkovi, který se trefil přes stínícího Shorea do bližšího horního rohu Malíkovy branky.
V 46. minutě mohl v přečíslení otočit stav po Chlapíkově přihrávce Shore, ale Malíka nepřekonal. V polovině třetí třetiny našel Teplý Merežka, který ale bekhendovým blafákem na Kořenáře nevyzrál. V 53. minutě se Plzeň už prosadila. Merežkovu střelu od modré čáry tečoval před Kořenářem Teplý. Za 59 sekund odpověděl Krejčík, jehož střela od modré čáry přes clonu zapadla u pravé tyče do branky.
Duel dospěl do prodloužení a pro Spartu bylo už páté z osmi zápasů v letošním play off. Kořenář v něm nejdříve ukryl v lapačce Lalancetteovu střelu z pravého kruhu. V 68. minutě byl blízko vítězné branky Chlapík, jenž z levého kruhu trefil horní tyč.
V 73. minutě se dostal před Malíka Shore, ale s forhendovým zakončením neuspěl. Necelé tři minuty před koncem prodloužení Kořenář zlikvidoval Rohlíkovu příležitost a nerozhodl ani Rubins z dorážky. V nájezdech se za Spartu prosadil jen Hyka, za Plzeň uspěli Filip a Zámorský.
"Nějakou zkušenost (s prodloužením) jsme měli ze série s Kladnem a věřili jsme, že to můžeme zvládnout. Bylo tam břevno, Shoresy (Devin Shore) jel navíc sám na bránu, je škoda, že nám to tam nepadlo. Nájezdy jsou prostě loterie. Já sám jsem měl něco v hlavě, ale desetkrát jsem to změnil. A pak jsem zvolil tu nejblbější variantu," mrzelo Chlapíka, jenž při svém pokusu minul branku.