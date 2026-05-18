Hokejisté na MS odčinili fiasko se Slovinci, porazili Švédy po bitvě 4:3
18. 5. 2026 – 22:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Fribourgu obhájce bronzu Švédy 4:3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem.
Češi měli vynikající vystup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3:0, prosadili se Matěj Blümel, v přesilovce Dominik Kubalík a Jakub Flek. Komplikací bylo vyloučení obránce Jana Ščotky na pět minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2:3.
Náskok pak ve druhé třetině navýšil Jiří Černoch, výběr Tre kronor odpověděl dalším zásahem v početní výhodě, v čase 26:00 se trefil kapitán Oliver Ekman-Larsson, ale další gól už nepadl.
Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii od 16:20. Italové zatím nebodovali.
Do branky se vrátil Kořenář, jenž vychytal úvodní triumf proti Dánům. Chyběl naopak zdravotně indisponovaný bek Kempný, jako sedmý obránce naskočil Ščotka, do elitní první formace se ke kapitánu Červenkovi a Sedlákovi vrátil Blümel.
Švédové začali aktivněji, ale první větší šanci měl po Kubalíkově přihrávce Melovský, vychytal ho však Hellberg. Čechy to nemuselo mrzet dlouho, neboť v čase 3:04 přesměroval Hronkovo nahození skvělou tečí ze vzduchu Blümel.
Galvas mohl zvýšit, po souhře se Sedlákem se prodral se štěstím do zakončení, Hellberga však zachránila levá tyčka. Na začátku deváté minuty ujel do sóla Beránek, Helllberg ho sice vychytal, volný puk vzápětí uklidil do branky Černoch, ale až po odpískání, když sudí předčasně přerušili hru.
Švédové mohli vyrovnat po Holmströmě teči, jenže Kořenář byl proti - stačil zareagovat a zasáhl pravým betonem. Vyznamenal se i proti Raymondovi. Ve 12. minutě měli Češi přesilovku a dokázali ji využít. Cibulka nabil Kubalíkovi, ten se do puku opřel z první a Hellberg toho přes clonícího Voženílka moc neviděl.
Uběhlo jen dalších 36 sekund, Voženílek se snažil překvapit Hellberga zakončením zpoza branky, švédský brankář měl plné ruce práce a Flek bekhendovou dorážkou přidal třetí zásah. Vzápětí se strhla mela, při níž Ščotka pomstil Voženílka, jehož ležícího na ledě masíroval Johansson. Za krosček inkasoval trest na pět minut a do konce utkání.
Hrálo se dvě minuty čtyři na čtyři, Ticháček v situaci dva na jednoho našel výborně Červenku, ten ale zblízka nepřekonal Hellberga. Pak hráli Švédové tři minuty přesilovku. Persson snížil bombou na bližší tyčku, nechytatelnou dělovkou z kruhu se pak prosadil i Holmström. De la Rose mohl dokonce vyrovnat, Kořenář skvěle zasáhl.
Atraktivní bitva plná zajímavých momentů pokračovala i po přestávce. Ve 24. minutě zakončil po Beránkově nahrávce jeho klubový spoluhráč Černoch a slavil gól, ačkoliv puk v brance neskončil. Hellberg ho zachytil do lapačky, s ní se však na chvilku ocitl za brankovou čárou a sudí po kontrole videa uznali jeho zásah jako platný - 4:2.
Jen o chvilku později zbytečně fauloval Hronek a Seveřané početní výhodu znovu využili. Ekman-Larsson si přikopl u modré čáry puk a využil tvrdou ranou dokonalé clony před Kořenářem. V polovině třetiny přišel velký tlak Čechů, ale bez gólového efektu, Tomáška vychytal Hellberg. Pak hráli přesilovku, jenže skončila už po 15 sekundách Červenkovým faulem.
Při hře čtyři na čtyři měl Ekman-Larsson obrovskou šanci na vyrovnání, jeho dobře mířenou ránu z kruhu však Kořenář schoval do lapačky. Švédové pak ještě dostali puk za Kořenáře, ale po nedovoleném bránění strážci českého brankoviště.
V úvodu třetí třetiny vypomohl výborným zákrokem Kořenářovi obránce Hronek. Divočina z první poloviny zápasu se ale výrazně zklidnila. Po Tomáškově faulu Češi přestáli oslabení. Raymondovu možnost kryl Kořenář. Více než dvě minuty před koncem odjel Hellberg na střídačku, ale na vyrovnání už Švédové nedosáhli.