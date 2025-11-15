Hokejisté Liberce porazili Spartu 3:0, Pražané neuspěli po sérii pěti výher
15. 11. 2025 – 8:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Liberce zdolali ve 22.kole extraligy Spartu 3:0 a podruhé za sebou naplno bodovali.
První dvě branky Bílých Tygrů dali v přesilových hrách Radan Lenc a Filip Sandberg, náskok pojistil Adam Najman. Brankář Petr Kváča udržel potřetí v sezoně čisté konto. Pražané, kteří načali šňůru osmi venkovních utkání, neuspěli poprvé po sérii pěti výher.
Jako první prověřil gólmana hostů Kováře Petrovský, na druhé straně kryl Kváča pokusy Horáka a Krejčíka. Velké šance dlouho chyběly, v 8. minutě ale liberecký Šimek trefil zpoza pravého kruhu protější tyč. Vzápětí šel pykat na trestnou lavici Raška a Bílí Tygři početní výhodu využili. Po Filippiho střele přihrál Weatherby zadovkou Lencovi, který zamířil do odkryté branky. Další přesilovku při Dzierkalsově trestu už domácí nezužitkovali.
Ve druhé části se nejdříve domácí ubránili při Zileho pobytu na trestné lavici. Už při plném počtu se po náporu Sparty dostali Liberečtí do přečíslení, ale se Šimkovou střelou si poradil Kovář. Potom těsně minul pravou tyč Hyka. Další početní výhodu při Musilově trestu přerušil faulem Sirota. V polovině druhé části měli možnosti Sandberg s Filippim.
Při Šimkově vyloučení opět zkrátil sparťanskou přesilovku faulem Irving a výhodu Liberce zužitkoval v čase 34:55 tečí Galvasovy střely Sandberg. V 38. minutě vytěsnil Kovář vyrážečkou Weatherbyho střelu. Bílí Tygři 86 sekund před koncem druhé třetiny zvýšili náskok díky Najmanově střele z levého kruhu.
Sparta, která bez řady hráčů základního kádru utrpěla ve středu v úvodním osmifinále Ligy mistrů debakl v Zugu 0:6, mohla inkasovat další gól v 52. minutě při Sirotově trestu, ale Faško-Rudáš trefil jen boční síť. Pražané se potom museli bránit i při trestu Kryštofa Hrabíka. Necelých pět minut před koncem při Filippiho vyloučení sáhla Sparta k power play, nulu už ale Kváčovi nesebrala ani Špačkova střela.