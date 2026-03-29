Hokejisté Karlových Varů porazili Liberec 4:0, čtvrtfinále rozhodne sedmý duel
29. 3. 2026 – 19:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Karlových Varů porazili v šestém utkání čtvrtfinále play off extraligy doma Liberec 4:0, po třech porážkách zabrali a srovnali stav série na 3:3.
Dvěma góly zařídil první domácí vítězství Energie v sérii navrátilec do sestavy Ondřej Beránek. Brankář Dominik Frodl udržel poprvé v letošním play off čisté konto. Rozhodující sedmý zápas se bude hrát v úterý v Liberci.
Do branky domácího týmu se po jednom zápase vrátil místo Daniela Krále jednička Dominik Frodl a z marodky se zařadil vedle Beránka i Haralds Egle. Chyběl obránce Josef Myšák, který se v pátek v Liberci zranil po nárazu hlavou na mantinel a v sobotu byl propuštěn z nemocnice. Bílí Tygři se museli obejít v defenzivě bez kapitána Radima Šimka.
Po 57 sekundách se Energie radovala z vedení. Tomek rozjel protiútok, kapitán Černoch přihrál bekhendem z levé strany Beránkovi, který z pravého kruhu otevřel skóre. Sedmnáctiletý Petr Tomek si polepšil na sedm bodů v letošním play off (3+4) a vytvořil nový rekord české extraligy hráčů do 18 let. Překonal Radka Dvořáka ze sezony 1994/95 (5+1) a Milana Hejduka z ročníku 1993/94 (4+2).
Západočeši byli i nadále aktivní a Kváča kryl šance Šťastného a Čípa. Na druhé straně se nedostal v šanci k lepšímu zakončení Weatherby a potom Zachar trefil z pravého kruhu levou tyč. Ve 13. minutě pomohla hostům pravá tyč po Jaksově střele zblízka po Beránkově přihrávce zpoza branky. Karlovy Vary se ubránily při Jaksově vyloučení.
Ve 22. minutě byl blízko vyrovnání Najman, který trefil z pravého kruhu spojnici tyče a břevna. Další možnost Bílých Tygrů měl Jansa. Energie se potom neprosadila při Baránkově trestu. V 28. minutě měl další šanci hostů Najman, karlovarský gólman však zasáhl. Domácí odolali i při Dellově pobytu na trestné lavici. Těsně před druhou pauzou ujel Bambula, ale bekhendový blafák zakončil mimo. Při následně strkanici dostal trest jen liberecký Baránek.
Po 54 vteřinách třetí třetiny zužitkoval početní výhodu Sapoušek, jehož našel od zadního mantinelu před brankovištěm Šťastný. Sapoušek tak oslavil jubilejní 100. zápas v nejvyšší soutěži. Byl to jeho první gól v sérii, ale už třetí v letošním play off a celkově pátý v extralize. Liberec se neprosadil ve dvou přesilovkách při trestech Mikysky a Mamčicse. Při druhém oslabení měl možnost Lukošik.
V 50. minutě pojistil náskok Jiskra, který v přečíslení tří na jednoho zakončil spolupráci Bambuly a Mamčicse. V čase 52:56 ještě při Lencově vyloučení dovršil výsledek Beránek, který se ocitl po Jaksově pasu sám před Kváčou a ve svém prvním duelu po třízápasové absenci podruhé skóroval.