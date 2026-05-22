Hokejisté Kanady porazili Slovinsko 3:1 a mají jisté čtvrtfinále
22. 5. 2026 – 20:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a po vítězství 3:1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále.
Skupinu B ve Fribourgu vede zámořský celek se ziskem 14 bodů, jedinou ztrátu zaznamenal při vítězství nad Norskem v prodloužení.
Kanaďané dnes dali v každé třetině po gólu, v závěru snížil obránce Rožle Bohinc. Slovinci po senzačním vítězství nad Českem v prodloužení a porážce se Slovenskem po nájezdech potřetí na turnaji nebodovali.
V brance slovinského týmu dostal příležitost místo českého rodáka Lukáše Horáka devětadvacetiletý Žan Us a od prvních minut musel čelit soustavnému tlaku favorita. Za první třetinu zlikvidoval 11 střel a za záda pustil pouze přesně k tyči umístěný pokus Mateychuka.
Tlak Kanaďanů po první přestávce opadl, přispěly k tomu i chyby, které nabídly Slovincům gólové šance Drozgovi a Saboličovi. Až ve 34. minutě zúročili Kanaďané mírnou převahu druhou brankou poté, co se z otočky prosadil Cozens. Další příležitosti včetně přesilovkové kanonády Us pokryl.
Ani ve třetí třetině viditelně nedali Kanaďané do hry maximální nasazení, k výsledkové pohodě jim stačil gól třináctého útočníka Finnieho ve 47. minutě. Slovinci v závěru hru vyrovnali a dočkali se i čestného úspěchu.