Hlasy trenérů po utkání první fotbalové ligy Pardubice - Jablonec (0:2)
3. 8. 2026 – 0:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2:0 a v nové ligové sezoně zůstali stoprocentní stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice.
Hosté rozhodli o výhře už v prvním poločase, kdy si dal vlastní gól Marek Icha a po něm se trefil Jan Chramosta. Svěřenci trenéra Luboše Kozla završili úspěšný týden po postupu do 3. předkola Konferenční ligy, v níž je ve čtvrtek čeká úvodní domácí zápas s RFS Riga. Naopak Východočeši spolu se Zlínem v sezoně ještě nebodovali.
Pardubice začaly aktivně, Tanko ale v 10. minutě jasnou šanci nevyužil, byť se možná i těsně nacházel v ofsajdu. Po necelých 20 minutách hry otevřeli skóre Jablonečtí. Souček chtěl nahrát před branku a Icha nešťastnou tečí usměrnil míč za záda bezmocného brankáře Šeráka, který nastoupil v lize poprvé od loňského listopadu.
Vyrovnat mohl Jelínek po chybě v jablonecké rozehrávce, gólman Mihelak však zasáhl stejně jako proti Patrákově střele v závěru úvodního dějství. V nastavení první půle Severočeši opět nečekaně udeřili. Souček našel za domácí obranou Suchana, ten ještě nahrál lépe postavenému Chramostovi, jenž překonal vyběhnutého Šeráka. V nejvyšší soutěž zaznamenal první gól od dubna.
Po změně stran se dlouho nic zajímavějšího nedělo, hosté v poklidu kontrolovali dvoubrankový náskok. Až v 76. minutě jablonecký kapitán Tekijaški minul balon, jenže Tanko ve velké šanci pouze zamířil do tyče.
Jablonec zvítězil ve třetím ze čtyř soutěžních duelů v sezoně a v lize po čtyřech zápasech přerušil sérii venkovních porážek. S Pardubicemi bodoval posedmé z posledních osmi vzájemných zápasů nejvyšší soutěže a čtyřikrát po sobě je zdolal. Stejným poměrem jako dnes vyhrál na jejich půdě i minule v únoru.
Hlasy trenérů po utkání 2.kola první fotbalové ligy FK Pardubice - FK Jablonec (0:2):
Jan Trousil (Pardubice): "Prohráli jsme, takže je to samozřejmě špatně. Zápas jsme odehráli herně velmi dobře, vytvořili jsme si velké příležitosti. Alfa a omega ve fotbale je, že musíte dávat branky a my je z velkých šancí nedali. Dali jsme si smolně vlastní gól, hned potom jsme měli dvě obrovské šance, v nichž jsme stáli sami před gólmanem. Musíme z toho dát gól. Kluci předvedli dobrý výkon, ale nebyli jsme bodově odměněni, protože opakovaně selháváme v koncovce. Jablonec má velice zkušený tým, který je delší dobu pohromadě a má starší hráče, kteří si to dokážou zorganizovat. Ač máte převahu a dostáváte se do šancí, ve finále je podrží gólman a nedají vám šanci nadechnout se. I jakékoliv okénko v obraně využijí, dnes se jim to dvakrát v prvním poločase povedlo."
Luboš Kozel (Jablonec): "Musím být samozřejmě spokojený. Nemusíme si nic nalhávat, ze zápasu jsme vytěžili maximum. Po většinu zápasu byli domácí lepší, vlítli na nás. Řekl bych, že jsme jejich úvodní tlak otupili trochu náhodným a šťastným gólem. Ten nám pomohl, od té chvíle jsme byli trošku víc ve hře. Nicméně domácí byli pořád nebezpečnější. Druhý gól, který jsme dali těsně do šatny, byla naše nejhezčí akce v zápase, krásně vyřešená. Šli jsme do dvoubrankového vedení, a to určilo ráz druhého poločasu. V něm jsme bránili líp, i když jsme na míči nebyli už tak silní jako někdy v první půli. Domácí byli na balonu skoro pořád, ale do vyložených šancí se nedostávali. Až potom po naší chybě, když najednou Tanko vyplaval sám a dal to do tyče. Dorážku jsme dohráli. To byl rozhodující moment v tom, že už to můžeme dohrát do vítězného konce. Kdyby domácí gól dali, bylo by to ještě horké. Nesmírně si výhry vážím, protože Pardubice mají zkušené mužstvo z velmi rychlých hráčů. Jsem rád, že jsme to zvládli i vzhledem k našemu programu."